復課│小一生停課太久不認得校長　校方取消考試讓師生Reconnect

受新冠肺炎影響，全港學校停課多月，至今日(15日)第三批學生復課。幼稚園高班、小一至小三今日（15日）復課。在鑽石山的聖文德天主教小學全校復課，學生進入校園前必須量體溫及消毒雙手，等候進入校園及上課室前，學生之間同樣不得聚集，必須保持1米或以上的社交距離。 停課逾4個月，有小一學生因為停課時間太長而不認得校長，但對於復課能重遇老師及同學們感到十分開心。校長張偉菁表示，復課後首目標是讓學生及教師團隊重新「Connect（連結）」，同時取消小一至小四、小六的期末考試，減輕師生壓力，希望學生可重新適應校園生活，「學習求知識，不為求考試。」

(鄺曉斌攝)

聖文德天主教小學在復課日向每名學生派發防疫套裝，當中包括一個口罩、一個口罩套及一支消毒搓手液等物品，低小學生的口罩套及口罩附有學生的名牌，以免他們丟失。事實上，復課前校方已在特定班房設立隔離區，讓身體不適的學生在該處休息，學生進入校園前必須量體溫及消毒雙手，等候進入校園及上課室前，學生之間同樣不得聚集，必須保持1米或以上的社交距離。

7名至8名低小家長 擔憂疫情申請延遲復課

校長張偉菁接受《香港01》訪問時表示，小四至小六的復課情況大致理想，大部分家長均滿意學校的安排，但仍有7名至8名低小家長仍擔憂疫情，主要憂慮年紀尚小的子女在校內不懂注意衛生，因此向校方申請延遲復課。張表示，理解家長的憂慮，校方均已批准他們的申請；另外現時仍有3名至4名學生剛從海外回港，正在接受家居隔離檢疫，因此未能復課。

張偉菁表示，對於低小學生復課不太擔心，但校方會相對關注近期從海外回港學生的身體狀況。

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面對校長提問 小一生坦言「唔記得校長」

經歷逾4個月停課，學生對校園變得相對陌生，對踏足小學只有不足半年的小一同學來說更甚。小一學生何同學表示，復課後重遇老師及同學感到十分開心，隨後校長張偉菁問何同學：「你記唔記得我係邊個啊？」何同學搖搖頭，校長隨後大笑，並詢問箇中原因，何同學回答：「因為無返學太耐，所以唔記得。」校長隨後笑言：「正正就代表要『Connect』。」

