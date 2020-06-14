復課│專家：SEN學生宜先「綵排」　避免過快恢復疫情前生活節奏

受新型冠狀病毒疫情影響，學生經歷逾4個月停課，要恢復上學的生活節奏或會不習慣，對於有特殊學習需要（SEN）的學生而言，則需要更多時間重新掌握。有特殊教育專家建議，SEN學生的家長應在復課前跟子女「綵排」，例如「預演」整個上學時間表，包括依照上學時間起床梳洗，甚至可以走一次上學的路程，讓SEN學生能預早調節生活作息時間。

幼稚園高班（K3）、小一至小三將於6月15日復課，有專家建議SEN家長應在復課前跟子女「綵排」。（資料圖片）

全港學校於5月27日起分階段復課，其中幼稚園高班（K3）、小一至小三將於下周一（15日）復課，各間特殊學校同時陸續復課。熟悉特殊教育及幼兒教育的城大社會及行為科學系副教授許娜娜接受《香港01》訪問時表示，對於SEN學生來說，復課步伐需比一般學生放慢，當中尤其需要注意調節他們的生活作息及習慣。

預演整上學包括穿整齊校服 走一遍上學路線

許娜娜建議，SEN家長可先透過科技方式，例如透過Google Map的街景功能，跟子女預演一次上學路線。若家長及子女的時間許可，在復課前的一周內，可逐步預演整個上學程序，包括依照正常上學時間起床，甚至可穿整齊校服，親身出門走一遍上學路線，讓他們逐步重新掌握上學節奏。

其次，許娜娜建議家長可在上學前兩天內，留意學生對上學的期望，提早告知對方在上學後可做與不可做的事情，例如在校園防疫措施下，小息時操場不開放，透過期望管理為學生提供安全感；家長亦宜多灌輸正面想法，「例如多講可以做甚麼，而少說不可以做甚麼」；每間學校的特殊教育需要統籌主任（SENCO）及特殊教育需要支援老師（SENT）應預早與家長溝通，為SEN學生提供學習支援。

（左起）城大社會及行為科學系副教授許娜娜、香港教育城發展部主管洪婉玲。（鄺曉斌攝）

受疫情影響，學生在停課期間甚少外出活動，復課後校內亦需保持社交距離。許娜娜認為，這段時間內學生的社教能力或會受影響，當中以SEN學生更甚，她建議，學校應考慮設立課後「直播傾計時間」，其間不談課業，而是讓學生、師生之間分享生活瑣事，從而讓學生感到「stay connected」。

許娜娜認為，不論對一般學生還是SEN學生，家長不應只關心子女的功課或學業表現，反而應多關心他們對於上學的期待，而小朋友特別喜歡新鮮感，許建議家長不要常問：「做晒功課未？」反而可以轉問：「今日老師戴甚麼顏色的口罩？」

壓力屬主觀 家長不宜輕易否定子女感受

即便是一般學生，對復課也會有不同程度壓力。許娜娜曾接觸一個小五女生個案，她當時表示不想復課、不願上學：「都未開始返學，已經叫定我考試（呈分試）。」許娜娜認為，小五、小六及中五、中六學生面臨轉變階段，需應付重要考試，壓力相對較大，她提醒壓力是主觀，不同人、不同角度看，或有不同程度感受，不宜輕易否定；對家長及學生而言，可透過主動尋找資源協助。對於該名小五女生，許娜娜向對方指，在不確定情況下感到壓力屬十分正常，屆時可先回校看看實際情況，釐清擔憂之處。

香港教育城發展部主管洪婉玲表示，在停課期間，教育城為家長提供免費帳戶，讓他們可使用小遊戲平台、學術培訓、社交能力訓練、親子活動及免費電子書等SEN學習資源。