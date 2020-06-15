復課│幼稚園高班學生：有啲期待返學　但我唔記得玩咩

因應新冠肺炎疫情，全港學校停課超過四個月，上月27日起，全港中小學分階段復課，最後一批學生，幼稚園高班至小三學生亦於今日(6月15日)復課。 位於荃灣的保良局張心瑜幼稚園準備多項防疫措施，為學生量度體溫等，迎接同學重返校園。有高班學生表示想念老師同學，期待上學，但直言忘記上學的情況。

學生上學時要先使用酒精搓手液。（陳家怡攝）

原先20多人一個課室改為8人一個課室

幼稚園高班首日復課，保良局張心瑜幼稚園在大堂為每名學生量度體溫，提供酒精搓手液，地面貼有貼紙提醒學生排隊時要相隔足夠社交距離。由於幼兒班及低班本學年不會復課，今日上學人數不算多，原本高班20多人在一個課室上學，學校減至8人在一個課室，分開學生一人一張桌，桌上設置隔板防止飛沬傳播。

復課後，老師帶領學生在課室跳由保良局屬校構思的「洗手舞」，提醒他們洗手的步驟。

在課室，學生由老師帶領跳「洗手舞」，提醒他們洗手的步驟。（陳家怡攝）

停課多月 家長未有擔心小一銜接問題

停課超過四個月，家長區太認為目前疫情相對穩定，放心兒子上學。她表示，現時購買口罩比早前沒有那麼困難，她為兒子預備了口罩、濕紙巾和搓手液在書包。就讀高班的區同學對復課感到開心，許久不見同學。停課多月，區太表示不太擔心兒子升小學方面難以銜接。

女兒心急問：是否夠鐘上學

另一位家長劉太亦為女兒準備多一、兩個口罩，提醒她要先洗手才佩戴口罩，觸摸公共設施也要洗手，盡量不要除下口罩。劉太表示學校有清晰防疫指引，認為做好個人衛生，加上學校配合，不太擔心女兒在現時疫情下復課，最近確診個案減少，亦沒那麼緊張。她認為停課對女兒學習進度都有少許影響，雖然校方有提供短片，女兒在家中有網上學習和補習，始終回校上學成效較好。劉太指昨晚女兒有早點休息，準備今日復課，又說女兒表示興奮，今早多次問她是否夠鐘上學。

趙同學表示期待上學和同學玩耍，想念老師。（陳家怡攝）

學生忘記上學情況

同樣高班的趙同學表示期待上學和同學玩耍，想念老師：「有啲開心，掛住同學，有啲期待返學，但我唔記得玩咩，玩樂器，聽故事。」

保良局張心瑜幼稚園校長高妙娥表示歡迎並期待學生上課。（陳家怡攝）

每班學生上洗手間時間加長至10分鐘

保良局張心瑜幼稚園校長高妙娥表示，原本高班20多人在一個課室上學，學校安排減至8人在一個課室，分開學生一人一張桌，桌上設置隔板防止飛沬傳播，每名學生桌上有獨立盒子放置個人物品，例如水樽。課室內有口罩和酒精搓手液等防疫物品，以備不時之需。

高妙娥說，如果有學生體溫過高或身體不適，會安排他到增設的等待區，與其他同學隔離，通知家長接他回家。現時讓每班學生上洗手間的時間加長至10分鐘，學校亦暫停茶點安排。上午班學生下課後，會清潔消毒課室桌椅，準備下午班同學上學。停課期間，學校老師亦每星期致電家長，關心學生的狀況。