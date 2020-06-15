消委會｜新冠肺炎興趣班取消面授　拉丁舞改網上授課遭家長投訴

新冠肺炎疫情下停課多月，校外進修課程或兒童興趣班亦需要取消面授環節。消委會在今年首5個月接獲273宗相關投訴，涉及校方單方面改動課堂安排、教學形式及課程內容，引起消費者不滿，較去年同期增加超過一倍。 有投訴人表示為女兒報讀7,200元的拉丁舞課程，因疫情被通知改為網上直播復課；若如常回校，課室最多只可容納6位學生，經消委會介入，校方才同意免費延長課程，暫不扣除受影響課堂。

消委會在今年首5個月接獲273宗有關校外課程改網上授課投訴，較去年同期增加超過一倍。（資料圖片）

不接受網上復課可返課室 惟只限6人上課

陳先生替女兒報讀48節拉丁舞課程，受疫情影響，公司在2月初宣布停課，兩星期後通知將以網上直播復課，學生若未能參加直播課程，可如常回校，惟課室最多只可容納6位學生，且須預先報名。陳先生表示，不願冒險帶女兒回校，又擔心直播課程欠缺導師親身指導，加上家中空間及設施有限，在狹窄環境下透過視像練習，或容易導致受傷，遂表明不接納兩種方案，但校方堅持會按規定扣除有關課堂。經消委會介入後，校方同意免費延長課程，暫不扣除受影響課堂，投訴人接納安排。

家長被迫陪幼兒上視像課 消委會介入始獲退款

梁太為兒子報讀價值9,100元的K3英文拼音課程，原訂2月中開課，但開課前數天接獲電郵通知首堂課取消，復課安排有待通知；1個月後，該公司突然通知有關課堂將會以網上教學形式補課，要求家長盡快上網選擇上課日期，並預先編印教材，安排陪同子女一起上課。 梁太指出，幼稚園生難以專注在電腦前學習，加上在職父母難以在指定時間抽空陪同子女上課，打印機亦非家庭必備，網上授課帶來諸多不便。

梁太表示，希望兒子獲得外籍教師90分鐘親身授以拼音技巧，面對面交流，而非隔著屏幕上15分鐘的課，故堅決不接受網上授課，但該公司拒絕退款，經消委會介入才同意退款。

文憑試預備班僅提供自學教材

此外，鄭女士為就讀中五的女兒報讀價值6,300元的英語文憑試預備班，隨政府宣布停課，該公司取消原訂2月中開課的預備班，只向學生提供自學教材。鄭女士不滿僅「被動地」接獲通知，亦不滿課堂尚未正式開始，學費只換來自學教材，亦無助提升女兒應試技巧。經消委會調停，該公司最終聯絡投訴人安排退款。

消委會表示，理解疫情對不少行業是非常艱難時期，須在符合社交距離的大前提下繼續提供服務，但往往未能照顧消費者的需要和感受；即使合約訂明「不可退款」、「商戶保留最終決定權」等條款，商戶亦不應以此為「擋箭牌」，單方面更改課堂安排，導致教學質素與消費者期望出現巨大落差。消委會建議，商戶及早因應不同課程及學生需要，制定合理的替補方案，加強客戶服務，以免再度引發消費爭議。