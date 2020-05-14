消委會│能量棒逾9成高糖最多逾2.5倍　無糖樣本亦有機攝糖過量

小食棒及能量棒含不少穀物、堅果、果乾、蛋白或植物蛋白，常被視為健康食品，消委會檢視市面38款能量棒及小食棒產品的營養標籤，發現有逾9成樣本屬「高糖」，糖含量最高是Overstims的Bar – BlueBerry Almond Vanilla，每100克含53克糖，更高出參考水平2.5倍；即使有5個樣本沒有添加糖分，但乾果中的果糖亦有機會令人攝取過量糖分，消委會相信其餘樣本的糖分主要源自乾果中的果糖。此外，有逾3成樣本屬「高脂」，消委會提醒高脂肪食物不易消化，運動前進食可能會影響運動時表現。

消委會檢視市面上38款能量棒及小食棒產品的營養標籤。（消委會圖片）

消委會檢視12款能量棒及26款小食棒的營養素含量。（消委會圖片）

消委會去年9月至10月從超級市場、百貨公司、便利店、運動用品中心等地方收集樣本，檢視12款能量棒及26款小食棒的營養素含量，包括能量、蛋白質、總脂肪、糖分及膳食纖維，前者每條售價約20元至36.9元，後者則每條約4元至35元。

逾9成樣本屬「高糖」 最多超2.5倍

38款樣本中，除Think!的High Protein Bar–Chunky Peanut Butter標示的糖分為0克，所有樣本每100克含糖量由11.3至53克，當中逾9成（35款）達到食物及安全中心的「高糖」食物參考水平（每100克超過15克糖），而糖含量最高是Overstims的Bar – BlueBerry Almond Vanilla，每100克含53克糖，更高出參考水平2.5倍。

檢視成分列表，發現33款樣本有添加糖分；沒有添加糖分的5款樣本中(則At One的Energy Bar–Coconut Goji、Raw Bite的Protein及Think!的High Protein Bar–Chunky Peanut Butter，以及Nakd的Raw Fruit & Nut Bar–Ginger Bread及Rxbar的Blueberry Protein Bar)，除糖分為0克的能量棒樣本外，消委會相信其餘樣本的糖分主要源自乾果中的果糖，提醒消費者水果雖含天然糖分，當水分被抽乾後，乾果內的果糖會濃縮，而且其飽腹感比新鮮水果低，若小食棒含大量乾果，或會在不經意下攝取過量糖分，故進食時仍需注意食用分量。

Pro Bar的Base Protein Bar–Cookie Dough既高能量，亦高蛋白質。（消委會圖片）

一款運動能量棒達290千卡 學童進食一條相等於攝取2.5條香蕉能量

在能量方面，有28款樣本的能量超過125千卡，當中能量值最高的樣本Pro Bar的Base Protein Bar–Cookie Dough達290千卡，以一個體重 55 公斤的成年人為例，需步行約4.5 公里（約90 分鐘），或跑步約5 公里（約 38 分鐘），才可以消耗從中攝取的能量。該樣本能量也是衞生署的《學生小食營養指引》建議的2.3倍，進食1條相等於進食近2片白方包或超過2.5條中型香蕉所攝取的能量。消委會提醒家長，若學童以這些能量棒或小食棒作為餐與餐之間的小食，可能影響正餐時的食慾。

Overstims的Bar – BlueBerry Almond Vanilla，每100克含53克糖，高出參考水平2.5倍。（消委會圖片）

逾3成樣本「高脂」

至於脂肪含量，38款樣本的總脂肪含量由每100克含4.1至42.5克脂肪，其中逾3成（12款）的總脂肪含量更超過食安中心的「高脂肪」食物參考水平（每100克超過20克脂肪），消委會提醒高脂肪食物不易消化，運動前進食可能會影響運動時的表現。有31款樣本標示有添加油脂，其餘7款沒有添加油脂的樣本，相信其脂肪主要來源於堅果及種子。堅果及種子中的不飽和脂肪雖然對心臟有益，但提供的能量頗高，多吃可引致肥胖，進食時要留意食用分量，並減少從其他膳食中攝取油脂。

（消委會圖片）

有樣本「高纖」又「高糖」

大部分（33款）樣本有標示或提供膳食纖維的資料，當中最「高纖」樣本是成分列表中標示有添加膳食纖維的能量棒。若以每條朝日Asahi的Banana Chocolate Bar計算，膳食纖維含量高達7克的樣本，進食一整條已佔成年人每天所需約28%，但該樣本的每條糖含量同時為樣本中第三高，消委會提醒在追求「高纖」食品同時，也要平衡當中其他成分的含量，否則未必能達到預期的纖體效果。

Think!的High Protein Bar–Chunky Peanut Butter標示的糖分為0克。（消委會圖片）

2樣本食1條等於攝取多於3隻蛋的蛋白質

此外，17款的蛋白質含量合乎《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》所訂的「高」蛋白質的定義（每100克固體食物含蛋白質不少於中國營養素參考值的20%，或每100千卡食物含蛋白質不少於中國營養素參考值10%），其中7款在產品包裝上有標示「Protein」字眼，而含量最高的2款樣本（則Pro Bar的Base Protein Bar – Cookie Dough及Think！的High Protein Bar–Chunky Peanut Butter），進食1整條（20克蛋白質）相等於攝取多於3隻蛋的蛋白質。能量棒及小食棒中的蛋白質來源多是奶類和大豆類蛋白，但需留意高蛋白質食品較難消化，不建議於運動前食用。

消委會提醒，能量棒的能量及糖分普遍較高，而小食棒的糖分及脂肪含量亦不容忽視，選購時應考慮進食時間和目的，並視乎運動強度，選取合適的食品；選取以乾果為主的小食棒時，宜揀選無添加糖分的產品，選取以堅果為主的小食棒時，則宜揀選無添加油分的產品。該會又建議，不宜經常以每條能量值高於125千卡的小食棒作為小食，以免影響正餐時的食慾，亦避免攝入過多能量。

運動能量棒之最 最高總脂肪和膳食纖維 Hammer Nutrition的Hammer Bar – Chocolate Chip（總脂肪：26克，膳食纖維：22克） 最高糖 Overstims的Authentic Bar – Chocolate Chips – Peanut Crunch（糖：32.5克） 最高能量和蛋白質 Base Protein Bar – Cookie Dough（能量：290千卡） 最高蛋白質 Think!的High Protein Bar – Chunky Peanut Butter 小食棒之最 最高糖和膳食纖維 朝日Asahi的Banana Chocolate Bar（糖：43.5克，膳食纖維：15.2克） 資料來源：消委會