鄺星宇涉傷人案提堂　被告患嚴重抑鬱　案押後先取精神科報告

民建聯前社區幹事鄺星宇前晚涉在觀塘持刀斬傷中年男子及企圖制止他的青年，兩人手部受傷。鄺另疑被警方搜出兩粒半偉哥，被控傷人、襲擊致造成實際身體傷害，及管有第一部毒藥共3罪，今（15日）被押解至觀塘裁判法院應訊，暫毋須答辯。他患有嚴重抑鬱，有自毀傾向，曾求診精神科。署理主任裁判官徐綺薇將案件押後至本月29日再訊，期間索取兩份精神科報告，以了解被告是否適合答辯或醫院令。被告被拒保釋，還柙小欖精神病治療中心。

鄺報稱任地產經紀

被告鄺星宇（27歲，地產經紀）被控3罪。襲擊致造成實際身體傷害罪指，他於本月12日在觀塘同仁街臨時公共小巴總站襲擊一名馮姓男子；傷人罪指鄺於同日同地，非法及惡意傷害一名馬姓男子。而餘下的控罪就指，他同日在觀塘警署3號接見室，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定而管有毒藥表第I部所列毒藥。馮姓事主手部受傷，拒絕送院，馬姓事主則左手虎口位裂傷。

被告鄺星宇由警車押送到法庭，提堂後被拒保釋。(余俊亮攝)

曾立遺囑透露有自殺念頭

庭上透露，被告患有嚴重抑鬱，求診精神科已有一年；曾立下遺囑，亦有向雙親透露自殺念頭。他表示掛念家人，望准保釋但申請被拒。被告在案發前疑情緒不穩，並涉在網上發佈「警察加油，打死曱甴」的言論。

案件編號：KTCC948/2020