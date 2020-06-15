消委會｜泊車優惠複雜、付款方式限制多　停車場多蠱惑位要留意

香港寸土寸金，不少有車一族常常煩惱外出泊車問題。消委會早前就港九新界共13區的40個受歡迎的多層停車場實地考察，檢視其收費、資訊清晰度、透明度及服務安排，發現不少「蠱惑位」，包括11個停車場未在入口及外圍展示時租收費、泊車優惠複雜、閘口時間不準確等等。消費者若不留意，很容易便中招蝕錢。

消委會指有21個停車場收費標識字體細小及/或擺放位置不佳，駕駛者在座駕上很難清楚閱讀收費方法。其中時代廣場停車場為其中之一。（羅國輝攝）

11個停車場沒有在入口及外圍展示時租收費

在40個受歡迎的多層停車場中，消委會發現有11個停車場在沒有在外圍展示時租收費，包括「林士街多層停車場」、「天星碼頭多層停車場」、「皇室堡」、「又一城」、「如心廣場」等等，資訊透明度急需改善。另外還有21個停車場收費標識字體細小及/或擺放位置不佳，駕駛者在座駕上很難清楚閱讀收費方法。

34個免費泊車優惠吸客 13個未標明確拒以現金簽帳

商場停車場提供免費泊車優惠，是吸客消費的慣常手段之一。消委會發現，有34個停車場提供免費泊車優惠，惟多數宣傳海報及單張只標示最高優惠時數，消費者難以得到詳盡資訊，例如當中有13個停車場沒有列出是否必須以電子貨幣簽帳，而涉事的商戶最後亦拒絕以現金消費提供泊車優惠。

另外所有停車場均接受八達通付款，當中有13個僅接受八達通付款，另有5個於停車場外缺標示，包括皇室堡、中港城、奧海城二期、荃新天地、禾峯S場停車場。

14個停車場優惠只許單張帳單計 消費者多張單索優惠遭拒

另一個「蠱惑位」則是免費泊車優惠一般都要求消費者在有關商場消費，惟要求可能五花八門，包括必須到指定店鋪消費、到食肆堂食、看電影等。有14個停車場免費泊車優惠只接受以一張收據計算，19個停車場則容許以2張單據合併計算等。

消費者陳先生去年就曾試過在某商場用膳及購買台式飲品，花費123元試圖換取免費泊車，惟負責職員指單張帳單未能超過100元，所以不可提供優惠。陳先生後來才發現宣傳單張僅以小字標明限制，其後向消委會投訴。

閘口時間不準 優惠時間存「蠱惑」

消費者張先生早前聽完電台報時19:00時正後駛入停車場，惟拍卡後先發現閘口時間未到優惠時間，顯示為18時59分。與商場爭論不果後向消委會投訴，其後商場回覆涉及人為誤差，同意退回差額。

消費者李小姐曾駕車前往B商場消費，商場海報標明免費泊車優惠時間為早上10時至晚上10時。惟李小姐10時4分到服務處辦理時發現已無職員當值，經投訴、消委會調停後，商場退回差額。

另外，7個停車場只容許車身高度少於1.85米的車輛進入，部分停車場則路窄彎多，泊車位空間亦較窄，闊度僅2.1米，消委會提醒自認泊車技術欠佳的司機要多加留意，避免碰撞。