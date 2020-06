【消委會】兒童水上用品含可致癌物　有嬰兒水泡充氣百次後裂開

6款兒童游泳座椅水中穩定性不足

1.「Bestway 」- Swim Safe ABC Steps to Safe Swimming 30" x 25.5"

2.「Intex」- 工程車嬰兒浮水座

3.「Swimava」 - Baby Swim Seat 6mth+ (Up to 18kg)

4.「Big Mouth」 - 黃色鴨仔船

5.「Peppa Pig」 - Inflatable Boat

6.「Intex」- 嬰兒有頂魚水泡(經165次充氣測試後裂開)