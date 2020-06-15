【消委會】兒童水上用品含可致癌物　有嬰兒水泡充氣百次後裂開

夏日炎炎，不少家長為子女購買水上用品，確保在嬉水或游泳時安全。消委會在今日出版的《選擇》月刊，公布測試22款兒童水上用品結果，逾7成樣本不符合歐洲安全標準，包括存在傾側下沉、物料接縫裂開、安全扣鬆脫，或充氣活塞漏氣等風險，且全部樣本均檢出潛在致癌物多環芳香烴，當中6款的萘含量超出德國自願性安全標籤計劃的要求上限，兒童有機會透過呼吸或用口吮吸時吸入。 消委會提醒家長，任何游泳輔助用品都不是救生用品，必須時刻小心看顧兒童，避免遇溺風險，亦提醒生產商改善產品設計和質素。

消委會測試22款兒童水上用品，包括7款兒童水泡、9款兒童游泳座椅、4款嬰兒游泳頸圈及2款兒童游泳胸圈。（消委會提供）

消委會測試22款兒童水上用品，包括7款兒童水泡、9款兒童游泳座椅、4款嬰兒游泳頸圈及2款兒童游泳胸圈，售價介乎32至299元不等。

全部樣本驗出可致癌物

測試中，全部22款樣本均驗出可致癌物萘，可透過呼吸或用口吮吸時吸入，含量由0.2至4.3 mg/kg，當中6款的含量高於德國自願性安全標籤計劃GS Mark就長時間與皮膚直接接觸玩具和游泳用品的要求上限（水上玩具上限為1 mg/kg、游泳輔助用品上限則為2 mg/kg）。消委會提醒，若發現家中游泳用品有強烈的塑膠味，建議應放在通風位置，待氣味散去才使用，以減低兒童攝入萘的機會。

此外，有8款樣本檢出菲、2款檢出芘，由於菲和芘屬皮膚和呼吸道致敏物，長時間接觸仍有機會引致紅疹或過敏反應。

6樣本萘含量較高 1. 「Mambo Baby」- 嬰兒游泳脖圈

2. 「Zoggs」- Trainer Seat Stage 1 Start to Swim

3. 「Decathion Nabaiji」- Kids Ring Dragon

4. 「Disney Princess」- 55cm Swimming Ring

5. 「Zoggs」- Swim Ring Stage 2 learn to Swim(302216)

6. 「Hello Kitty」- Swimming Ring 60cm

5款安全扣可被50N以下力度解開 增遇溺風險

根據歐洲標準指引，游泳用具附有的安全扣需以兩個方向及最小50N（牛頓）的力度才能解開，防止其意外鬆脫。在這6款可穿戴的游泳輔助用品樣本中，有5款的安全扣皆可被50N以下的力度解開，當中「海之雨」Baby Swimming Ring的嬰兒游泳頸圈更只需11.4N的力度便可解開。

消委會提醒，使用嬰兒游泳頸圈時若太大或太鬆，有機會在使用時而鬆脫，令嬰兒遇溺；相反若頸圈太緊，則可能迫壓嬰兒脆弱的氣管，使嬰兒呼吸困難，甚至壓到嬰兒頸上的頸動脈竇，或會引致心率減慢及血壓下降，嚴重者甚至會造成休克，故根據專家意見1歲以下的嬰兒不適宜游泳。

未符合標準樣本測試。（實驗室提供）

「Intex」嬰兒有頂魚水泡165次充氣下裂開

至於兒童游泳座椅穩定性，9款樣本中，6款樣本表現未如理想，當主充氣室出現漏氣，產品的浮力不足以令座椅保持直立位置，又或支撐兒童身體；其中4款樣本更僅得1個充氣室，不符合標準訂明充氣型游泳輔助用品最少要有2個獨立氣室的要求。當中「Intex」嬰兒有頂魚水泡表現不理想，在水中翻轉後，兒童假人模型被座椅卡著身體，未能安全逃生，該款物料接縫處在第165次充氣下裂開，未能通過歐洲標準可充氣500次的要求。

消委會表示，泡沫型塑膠游泳用品耐用性較高，浮力較為穩定，建議選購游泳用品時應先瞭解兒童的身體發展狀況及游泳技術，並因應產品尺碼、適用年齡及體重，選擇合適產品；每次使用游泳用品前，仔細檢查產品是否有破損或漏氣；充氣時避免周圍有尖銳物刺破或刮損用品表層。