中大調查：近半受訪幼師停課期間「情緒耗竭」　憂工作量大增

香港中文大學一項調查顯示，由於停課所帶來的工作方式轉變，近半受訪幼稚園教師出現「情緒耗竭」。有受訪者預期幼稚園高班（K3）復課後將會面對多方面的挑戰，當中包括學校部分人手調配支援高班，但幼兒班（K1）及低班（K2）仍需繼續派功課、拍片，擔心工作量會大增。

有受訪幼稚園教師預期，K3復課後將會面對多方面的挑戰，當中包括學校部分人手調配支援K3，但K1及K2仍需繼續派功課、拍片，擔心工作量會大增。（資料圖片）

中大教育學院大學與學校夥伴協作中心於今年5月下旬，進行一項有關幼稚園教職員在停課期間的心理狀況問卷調查，共有逾130所幼稚園、共1,030位教職員參與。

逾7成受訪者認為：「停課以來，每天的工作讓我身心俱疲」

調查結果顯示，停課期間幼稚園教職員以多種途徑支援幼兒在家學習，方法包括「製作短片」（88.0%）、透過「電話」形式（78.7%）、「設計工作紙」（66.9%）及「製作網上資源」（57.2%）教學；「網上實時教學」佔19.9%。就停課期間的在家工作安排，29.3%幼稚園教職員表示，於停課期間每周回校工作5天或以上，回校工作3天或4天的教職員合共逾五成。

由於停課所帶來的工作方式轉變，近半受訪者出現「情緒耗竭」。其中，認為幼稚園於停課期間沒有足夠支援的教職員，「情緒耗竭」問題較嚴重，該類受訪者當中，73.8%人表示：「停課以來，每天的工作讓我身心俱疲。」67%人表示：「停課以來，每天早晨起床後，一想到要面對當天的工作，我就感到疲累不堪。」

另外，認為自己出現「情緒耗竭」的受訪者，於「個人幸福感」、「對學校的承擔感」、「對學生的承擔感」及「對教育專業的承擔感」上，皆顯著低於其他教職員。

復課後亦要為其他級別拍片 擔心工作量大增

受訪幼稚園教職員預期，復課後需面對來自幼兒、教師、學校、及家長層面多方面的挑戰，例如「幼兒適應」、「學校防疫安排」、「復課工作安排」、及「家長期望」等。有受訪者表示：「在復課後，學校部分人手調配支援高班，但其他級需繼續派功課、拍片，擔心工作量會大增。」另有受訪者說：「幼兒防疫能力較弱，每個防疫程序都可能佔課堂活動很多時間，亦需關注防疫工作如何令家長安心。教師戴口罩授課也造成困難。」