新冠肺炎｜祿泉樓9人確診　梁子超：接觸公用設施傳播機會較大

沙田瀝源邨祿泉樓群組累計有9人確診，港大微生物學系講座教授袁國勇日前表示可能存在空氣傳播，衞生防護中心會再為住戶進行第二輪病毒檢測。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（15日）表示，目前無客觀證據證明該感染群組是透過空氣傳播受感染，現場收集的環境樣本也沒有發現病毒殘餘，估計透過接觸公用設施傳播的機會較大。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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對於有祿泉樓確診者5次病毒檢測均呈陰性，最終深入支氣管抽痰才測出陽性，梁子超今早在港台節目《千禧年代》解釋，一般病人上呼吸道的病毒數目較少，要採集下呼吸道樣本才發現病毒。他又指，有患者病毒量很少，即使測試敏感度高，亦容易在檢測時出現假陰性。

梁子超認為，目前沒有客觀證據，證明瀝源邨渠管有洩漏風險，環境樣本亦沒有發現殘餘病毒，祿泉樓內亦找不到特別霧化源頭，令病毒在環境中散播，可能是特別環境因素令病毒無法稀釋，構成空氣傳播風險。他認為，最大機會是透過環境接觸，例如公用設施傳播病毒機會較大，但仍不能排除任何可能性。他舉例，若廁所沒有門縫，要避免關門時開啟抽氣扇，以免室內產生很大的負壓，透過滲漏把病毒抽出來，又提醒居民若發現有特別氣味或渠道有改裝情況，要聯絡房屋署及早檢查。

至於限聚令可否放寬，梁子超認為若與經常接觸的家人聚餐問題不大，但近距離與陌生人搭檯用膳的傳播風險較大，又指目前不少戶外地方聚集人數已超過8人，限聚令作用有限，若在室內聚集如宗教活動，空氣不流通下傳播風險亦高，情況就如北京市場爆發疫情，或與低溫工作環境、空氣不流通有關，一個人染病，容易傳給同一工作間的其他人。

北京近日再現新型冠狀病毒本地感染，對於健康碼的安排，梁子超認為對該措施推行影響不大，解釋指好難因為國內某地方有特別群組爆發而叫停，否則什麼措施也不用推行。

梁子超表示，目前無客觀證據證明祿泉樓的感染群組是透過空氣傳播。（資料圖片／譚威權攝）

岑子杰：有居民被錯派糞便樣本瓶

沙田區議員岑子杰也表示，政府今次為嬰兒提供糞便樣本檢測，但有居民錯誤被派發糞便樣本瓶，而非深喉唾液樣本瓶，又以通告形式通知居民接受病毒檢測，質疑若居民早已搬離，如何得知有關安排？他批評政府清潔、消毒工作不足，無法令區內居民安心，亦有居民反映擔心復課增加傳播風險。