新冠肺炎｜許樹昌︰限聚8人意義不大　倡放寬食肆可12人同枱用餐

沙田瀝源邨祿泉樓一名33歲男住戶確診，自6月4日起發燒，曾五度化驗鼻咽、唾液樣本，均對病毒呈陰性，直至上周五用支氣管鏡抽肺痰檢查才驗出陽性。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌估計，未能在患者上呼吸道找到病毒，有可能是密度及技術問題，又指祿泉樓群組因飛沫傳播到公共位置的機會較大，暫時亦看不到有影響社區。 對於限聚令，他認為原則上同意解除8人限制，食肆同枱人數可放寬至12人，但要保持每檯之間1.5米距離，對話要戴上外科口罩。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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沙田瀝源邨祿泉樓群組中，有確診男住戶曾五度檢測病毒均呈陰性，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，該個案6月4日起發燒，於5日、7日、12日抽取鼻咽樣本，8日起有肺炎，翌日做深喉唾液測試，至上周五（12日）用支氣管鏡抽肺痰檢查才驗出陽性。

許樹昌估計，未能在上呼吸道找到病毒，有可能是因抽取時間及技術問題，「唔係日日抽（樣本）」及人員抽取鼻咽樣本時技術不足等。他指，以往禽流感、中東呼吸綜合症都有案例是在下呼吸道發現病毒。

空氣傳播可能性不大

至於祿泉樓的空氣傳播可能性，許樹昌認為，從確診住戶分佈，由飛沫傳播到公共位置的機會大些。他呼籲，祿泉樓居民無需太擔心，最高危的住戶都已到駿洋邨隔離，自出現首名確診者之後大廈已經清洗多次。就祿泉樓情況，他暫時看不到有影響社區。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

食肆同枱人數可放鬆到12人

就限聚令，許樹昌指目前已開學、連海洋公園都已開放，限聚8人意義不大，原則上同意解除，認為食肆同枱人數可放鬆到12人，但要保持每檯之間1.5米距離，對話要戴上外科口罩，避免周圍走「敬酒」談話等。他提醒，香港地方細，人多擠迫及在公眾場合必須戴口罩。