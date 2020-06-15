新冠肺炎｜東區醫院負壓病房一日兩故障　瑪嘉烈醫院負壓病房壞門

醫院管理局表示，東區尤德夫人那打素醫院的負壓病房，其抽氣系統今日（15日）兩度停止運作，故障超過半小時，當時有新型肺炎患者住在該病房。同日，瑪嘉烈醫院傳染病中心的部份負壓病房，懷疑與前室之間的電動門未能完全關上，從而令其中兩間病房室內的負壓系統受影響，當時亦有新型肺炎患者住在受影響病室。 醫管局強調，兩間院方非常關注事件，但指經風險評估後，相信事件造成的感染風險很低，已要求機電署調查事件。

醫院管理局表示，東區尤德夫人那打素醫院的隔離病房，其抽氣系統兩度停止運作，當時有新冠肺炎患者住在該病房。（資料圖片）

東區醫院負壓系統兩度故障

醫管局指出，在今早11時03分，東區尤德夫人那打素醫院因電力供應系統故障，系統內的安全裝置切斷電力供應，抽氣系統停止運作，導致隔離病房的氣壓有變而觸發警報。機電署人員檢查後，於上午11時35分回復正常。

直至下午2時25分，隔離病房內的抽氣系統再次因供電系統故障而停止運作，導致其中一間隔離病房的負氣壓系統未能正常運作。

事發時有確診患者在內

醫管局說，該病房內當時住有5名病人，其中一名為新冠肺炎的確診患者，正入住獨立隔離病室。有關病房現已已停止運作，以便檢查及維修，院方亦已安排該病房內的所有病人轉到其他負壓隔離病房。

醫管局：相信感染風險很低

醫管局說，事發時，病人隔離病室內無任何醫護人員，亦無進行高風險醫療程序，病室外工作的醫護人員均有穿戴個人防護裝備，經風險評估後，院方相信事件造成的感染風險很低。

瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統早前已曾出現故障，今次再有兩間病室內的負壓系統受影響。（資料圖片／歐嘉樂攝）

瑪嘉烈醫院負壓病房亦「出事」

瑪嘉烈醫院有負壓病房今日亦「出事」。醫管局說，在今日早上10時57分，機電署人員於傳染病中心11樓病房護士站進行維修時，部分病房電力受影響，懷疑部分負壓房與前室之間的電動門未能完全關上，令其中兩間病室內的負壓系統受影響，而前室與走廊之間的電動門則沒有打開，負氣壓一直維持正常。

醫管局說，職員即時通知機電署人員維修，電力於上午11時10分恢復正常運作，又稱事故時抽風系統運作正常。

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稱所有病人、職員佩戴口罩及N95

醫管局表示，醫院得悉負壓系統受影響後，已通知該樓層的職員全部換上N95呼吸器。該樓層當時共有15名病人留醫，其中五名病人為2019冠狀病毒病患者，當中一位住在受影響的病室。

事件發生期間，無人進出該樓層內的任何病房，病房內亦無進行任何高風險醫療程序，所有病人及病房職員均有分別佩戴外科口罩及N95呼吸器。根據院方評估，事件構成感染風險的機會非常低。

已要求機電署調查事件

醫管局續指，兩間院方非常關注事件，已透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處通報，並已要求機電署就事件展開調查，避免同類事件再次發生。