新冠肺炎｜北京市場砧板驗出病毒　香港食安中心抽驗進口三文魚

內地新冠肺炎疫情反覆，北京早前出現多宗本土確診個案，當局於新發地批發市場抽驗時，從切割進口三文魚的砧板檢測到新冠病毒，引起港人憂慮。本港食物安全中心今日（15日）表示，雖然目前沒證據顯示人類會透過水產感染新型冠狀病毒，但水產屬於高風險食物，為審慎起見，已抽取進口三文魚樣本檢測作為預防性措施。

因出現新冠肺炎疫情，北京新發地批發市場暫時休市。（人民視覺）

食物環境衞生署食物安全中心今日表示，因應有傳媒報道日前於北京的新型冠狀病毒疫情調查中，在切割三文魚的砧板上檢測到新型冠狀病毒，中心已即時採取跟進行動了解有關事件。為審慎起見，中心亦已即時從進口及批發層面抽取來自各地三文魚樣本檢測作為預防性措施，並提醒市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，以及徹底煮熟食物，以保障食物安全。

北京新發地批發市場從切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒。6月13日，北京豐台區一家超市內的三文魚已下架。（中新社）

沒證據顯示人類會透過食物感染

中心發言人說：「根據現有科學資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物（包括水產）感染新型冠狀病毒。此外，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構亦認為，人類不太可能透過食物而感染新型冠狀病毒。儘管如此，由於生或未煮熟的水產屬於高風險食物，如果未經烹煮或加熱處理不足，進食受細菌或病毒污染的食物可能引致食物中毒。為審慎起見，中心已抽取進口三文魚樣本檢測作為預防性措施。」

發言人亦提醒食物業員工應時刻保持雙手清潔，並經常清潔和消毒物件表面，特別是食物業店內的食物接觸面（如餐廚具、外賣保溫袋、收銀台輸送帶等）和頻密接觸點（如門柄、購物車把手、水龍頭等），確保環境衞生，同時採取保持社交距離的措施。員工如患有或懷疑受到傳染病感染或出現病徵，應停止處理食物及盡早求醫。