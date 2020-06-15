新冠肺炎｜袁國勇預警冬天再大爆發　未來或成季節性呼吸道疾病

新型冠狀病毒疫情未平，政府專家顧問成員、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，以及港大微生物學系臨床副教授杜啟泓，在《香港醫學雜誌》撰寫文章，談及新型肺炎在本港的情況。 袁國勇及杜啟泓提到，中國南方人進食野味的文化，故本港在十多年前已能預示未來將出現新一波由動物傳人的新型病毒。二人預料病毒將在夏天繼續流竄（circulate），到冬天再次出現大爆發。就近日出現的沙田瀝源邨祿泉樓群組，他們警惕港人需關注喉管維修保養，又建議政府在每1000名有病徵的市民中，每日至少為一個人進行檢測。

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袁國勇和杜啟泓表示，沙士後有動物研究顯示，近四成的「中國馬蹄蝠」（菊頭蝠科）能藏有沙士類的冠狀病毒，加上中國南方人進食野味的文化，香港自2007年開始，便能預示未來將出現新一波沙士疫情，或其他由動物傳人的新型病毒。

相信大部份患者受感染時沒戴口罩

二人表示，港人全民戴口罩、政府邊境控制、當局快速進行個案追蹤及社交距離等措施，令本地個案的傳播得以受控。現時本港有一千多宗個案，僅四成屬於本地確診個案，而相信當中大部份患者受感染時沒戴口罩。

港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／盧翊銘攝）

建議政府每日在1000名有病徵市民中 至少驗一人

然而，文章指香港不能自滿，因一宗超級傳播事件已足以癱瘓醫療系統。就近日有樓宇的住戶因喉管問題需要緊急撤離，二人警惕港人關注喉管維修保養。他們特別提到瀝源邨祿泉樓，患者分別居於不同樓層的至少6個單位，或是超級傳播事件的先兆，不應被簡單視作一個群組感染。二人認為政府需在18區加強檢測，建議在每1000名有呼吸道感染症狀的市民中，每日至少驗一個人。

尚未能完結 或成季節性呼吸道感染冠狀病毒

文章指出，由於港人的免疫率很低，預料病毒在夏天繼續流竄（circulate），到冬天再次出現大爆發。二人又提到，安全及有效的疫苗難以在未來一年普及供應，估計疫情在短期內未能完結，很可能變成一種季節性呼吸道感染冠狀病毒，情況或會持續多年。

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