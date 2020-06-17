的士紅Van司機補貼今起接受申請　放寬5月7日前換新證符申請資格

第二輪「防疫抗疫基金」下，政府將為每位合資格的常規的士或紅色小巴司機提供每月6,000元補貼，為期6個月（今年4月1日至9月30日），有關補貼由今日至9月30日接受申請，最快今個月底前開始發放。 此外，有見及部分的士及紅色小巴司機未有及時更換新的司機證，運輸署放寬申請資格，如持有舊司機證而在今年4月1日至5月7日期間已更換新的司機證，亦可被接納為符合申請資格。

政府將為每位合資格的常規的士或紅色小巴司機提供每月6,000元補貼，為期6個月。（資料圖片 / 羅君豪攝）

因應業界意見指部分的士及紅色小巴司機未有及時更換新的司機證，運輸署現適度放寬有關申請資格，除了在今年1月1日至3月31日期間持有有效的的士或公共小巴司機證的司機外，司機如持有舊司機證而在今年4月1日至5月7日期間已更換新的司機證，亦可被接納為符合申請資格。

此外，司機亦須持有今年1月1日至3月31日期間的有效租車協議或聯署聲明，證明申請人租賃及駕駛的士或紅色小巴至少8天，以及4月1日至9月30日期間的有效租車協議或聯署聲明，證明申請人租賃及駕駛的士或紅色小巴至少12天。如司機未能提供4月至9月期間的有效租車協議或聯署聲明，亦可申請一筆過7,500元的補貼。

有關補貼可於收妥申請及完成相關核實程序後的一個月內發放至申請人在申請表上填報的本地銀行帳戶，首筆補貼可望今個月底前開始發放。運輸署表示，兩輪「防疫抗疫基金」迄今已向運輸業界發放逾12億元補貼.