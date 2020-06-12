陳健波劃線表決　財委會通過沙中線100億撥款

立法會財務委員會今日上午及下午召開會議，審議港鐵沙中線餘下工程增加100億元預算費用的撥款。不少議員問及餘下工程的細節，例如車站上蓋如何發展、與及政府在沙中線工程發生問題後的跟進措施，包括檢視「委託協議」營運模式等。 財委會主席陳健波下午指，撥款已花了14小時討論，劃線要求最後一輪發言後表決，泛民議員隨即提出終止待續。陳健波在聽到公民黨楊岳橋發言批評他後，發言反駁指自己「為香港向前」，批評楊對他不公道，但他佔用了公民黨譚文豪的發言時間，再被譚斥責他胡亂插言，不相干地批評民主派。 立法會財委會最終以30票贊成、21票反對，通過100億元沙中線追加撥款。

港鐵行政總裁金澤培回應指，港鐵近年完成的工作很多，形容絕大部分同事及承辦商已盡力完成工作，但承認工程的確有不足的地方，所以撥了20億元跟進問題。（盧翊銘攝）

陳健波在譚文豪發言批評他之後，再次自行發言回應，指自己是因為別人發言批評他，才要發言反駁，批評「譚文豪你就最無聊」。民主黨尹兆堅反駁指，認真議政並非浪費時間，無爭議的項目他們亦有快速通過，認為審議花了14小時不代表就是浪費時間，因為沙中線工程的問題相當多，反問在如此糊里糊塗的情況下，毫無問責精神，如何贊成批出撥款。

港鐵：會以數碼方式檢查 採新合約模式

經民聯梁美芬在會上問到港鐵更換了管理層後有何改善工作推出。港鐵行政總裁金澤培指，連串工作包括用新科技保存文件，及新的項目模式。

港鐵工程總監包立聲指，部分改善工作包括以數碼方式檢查，亦有不少改善工作將用於新的計畫，例如使用新的合約模式等。他強調沙中線已使用了當時最好的模式，但未來的鐵路計畫將有新的標準。金澤培再補充指，7月1日起港鐵會為所有乘客推出優惠，港鐵亦撥20億元跟進事件，未來因應不同需要推出更多優惠。

公民黨陳淑莊指，政府與港鐵以委託協議方式合作，過往不少工作都依賴港鐵的專業水平，而合約上要求港鐵作合理表現。她問港鐵，在工程出現眾多問題後，是否仍認為自己的工作屬合理水平。

金澤培回應指，港鐵近年完成的工作很多，形容絕大部分同事及承辦商已盡力完成工作，但承認工程的確有不足的地方，所以撥了20億元跟進問題。陳帆亦回應指，沙中線及高鐵都以「服務經營權」模式，當中委託協議向政府提供不少保障，但知道社會對合作方式有不少意見。他解釋，認為當年選擇此做法有其道理，但當時主事的人員已經離任，而他作為現任局長，責無旁貸跟進項目。

沙中線工程醜聞令港鐵管理層大地震，馬時亨（左）亦曾兩度請辭。至於時任行政總裁梁國權（中）需提早退休，時任工程總監黃唯銘（右）則即時離任。（資料圖片／羅君豪攝）

實政圓桌田北辰引述沙中線調查報告指，工程質素大有問題，問是否仍要支付近80億元的管理費。陳帆表示，如果港鐵有疏忽令政府受損失，政府有權申索，又指港鐵確有不可推卸的責任，會按委託協議嚴肅跟進，如港鐵有任何失誤，會按事實為依歸衡量。

原預計超支165億 部份開支最終下調

工黨張超雄指，沙中線超支不少，要求陳帆解釋，本來超支165億元，現時只需增撥100億元，問政府本來的165億元會用於何處。他又問政府會否考慮檢視港鐵的營運模式及「一鐵獨大」等問題。政府解釋指，2017年時本來預料需要增撥165億元，經檢視後先下調至121億元，後來很多本身只能估計的情況，現時已實際知道，例如申索、未結算合約、工程的改動規模等，才令現時工程費下調，加上認為港鐵無足夠理據領取13億元的項目管理費，亦令預算下調。

政府掌握車站上蓋發展 不一定讓港鐵得益

公民黨楊岳橋問及，工程為了預留彈性予會展站及鑽石山站的上蓋發展，而需要花公帑撥款加建地基，問相關項目為何，相關撥款會否間接由港鐵得益。政府方面回應指，會展站上蓋是綜合發展區，鑽石山站上蓋將是政府設施。陳帆補充指，相關發展權及主動權由政府掌握，與港鐵利益無關，而會展站的綜合發展區未來將公開招標，暫未知道港鐵日後會否投標。

民主黨黃碧雲表示，工程的檢討報告指，政府有主動參與工程監督、適時採取行動的責任，認為港府應主動監督，如何保證之後不會超支。陳帆回應指，已經有不少跟進工作，包括研究成立部門獨立監管鐵路工作，希望在新的鐵路項目推出前完成。