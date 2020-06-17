新冠肺炎｜70人聲請被拒候遣返羈留青山灣　新羈留人士須測試病毒

受新冠肺炎疫情影響，各地航班暫停或削減。社福界立法會議員邵家臻關注，有不少聲請人滯留青山灣入境事務中心，出現「人滿之患」。保安局今日（17日）書面答覆表示，截至今年6月初，在青山灣被羈留人士之中，有70人為聲請被拒正等候遣返的人，國籍包括巴基斯坦、越南、印度等，當中91%仍在等候其所屬國家駐港領事館簽發回國證件，餘下等候安排航班。當局指，現時所有新到的羈留人士均須接受病毒測試，每人每天會獲派一個外科口罩及量度體溫。

部份聲請被拒人士會被羈留於青山灣入境事務中心，以等候遣送離開香港。（資料圖片／立法會圖片）

保安局指，截至今年6月初，在青山灣被被羈留人士之中，有70人為聲請被拒正等候遣返的人，國籍包括巴基斯坦、越南、印度、印尼、孟加拉、菲律賓及非洲國家等。

70人當中有64人仍在等候完成遣返程序，包括等候其所屬國家駐港領事館簽發回國證件，其餘6人已完成遣返程序，正等待安排航班遣返原居地。待相關國家的國際航班運作恢復後，會盡快安排離港。

就青山灣入境事務中心的衞生情況，保安局指，現時所有新到的羈留人士均須接受病毒測試，若羈留人士於入住前14天內從內地或海外國家抵港，將會在中心「指定地方」接受為期14天檢疫及醫學監察，期間不會與其他被羈留人士有任何接觸。如發燒或有其他病徵，中心有醫護人員當值，如有需要會安排轉送公立醫院。

當局指，每及羈留人士每天會獲派一個外科口罩及量度體溫，並會提供洗手皂液和消毒搓手液。不過，基於保安理由，中心的廁所設施不會加裝廁板，故已安排外判清潔公司廁所進行額外清潔和消毒。另外，所有進入中心人士包括探訪人士及中心人員，均須量度體溫及一直佩戴外科口罩。