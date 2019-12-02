免遣返聲請留港17年將赴加拿大　喀麥隆家庭：難忘港人善心

眼前的42歲的Robert和37歲的Nadine來港17年，雖然膚色跟本地華人不一樣，但早已融入香港，「最愛到街市和人聊天，咩都可以傾，今日蕃茄靚唔靚呀？」三名子女於香港土生土長，說廣東話、寫中文，Robert笑言，梅窩的街坊見證着他們長大。 初初來港，生活極為拮据，三餐是每天的難題，有陌生人主動伸出援手，整整一年連續為一家送午餐，令他們難忘港人善心。 苦等17年，他們於11月初收到消息，被加拿大政府批准以個別移民人士身份居留，離別在即，Robert表示雖然離開，心仍然與香港人繫在一起。

Robert（左）和Nadine（右）於2002年因政治危機，由家鄉喀麥隆逃至香港，今年踏入第17個年頭。（黃詠榆攝）

到街市「執野食」 陌生人送免費午餐一整年

Robert和Nadine於2002年因政治危機，由家鄉喀麥隆逃至香港。Robert還記得，甫抵達香港，便在機場滯留了兩天，妻子體弱不支倒下被送往醫院。醫院護士帶他到聯合國辦事處求助，一家經轉介後，入住了國際社會服務社的臨時居所。

住所雖得已解決，但三餐又成了每日難題。Robert笑言，「學懂中文是因為去街市要食物。」當時居於油麻地，作為一家之主的Robert，肩負起照顧妻兒的責任，基乎每日都會到街市「執野食」，他說：「晚上7時會有很多剩菜，凌晨2時地上又會遍布不同棄掉的食材。不少檔主都願意給食物予我們，我懂得數字、日期，皆因店主會叫我何時去拿、拿多少。」

兩夫婦坦言，在香港遇過無數善心人，不求回報幫助他們。在2005年，Nadine懷第二胎，一家在公園流連，只有兩歲的大兒子不斷大哭，一名附近餐館的侍應主動走來，關心孩子是否肚餓，隨即送來一個飯盒。Robert回想起，亦難掩感激之意，「王先生是一個完全的陌生人，但每日都拿午餐給我們，足足持續一年，直至他去世。」為了答謝他，Robert與Nadine 以他的名字，為二兒子命名。

Robert（右一）與Nadine（左一）及三名子女將走加拿大定居。（黃詠榆攝）

不能打工賺錢 被問如何維持生活感無奈

一家後來接受國際社會服務社援助後，生活有所改善，雖仍然拮据，但他們時刻提醒子女要懂得感恩。Nadine表示，照顧三名子女並非易事，他們眼見同輩有充裕的零用錢、參加不同課外活動，有時亦會提出要求，兩夫婦會好好解釋，「不是不想，而是不能。我不會騙他們，會解釋真實情況，現有住所、足夠的食物，已經要感恩。」

作為免遣返聲請人，一家在港苦等17年， 礙於身份問題，不能打工賺錢，Robert亦坦言不時感到無奈：「很多人會問你為何不上班？如何維持生活？」他們於11月初收到消息，獲加拿大政府批准以個別移民人士身份居留，將於周四離港。Robert希望，之後重拾於家鄉的專業，從事電工方面的工作。

一家人於梅窩居住，Robert笑言，鄰居見證三名子女長大，更不時向其展示子女兒時的照片。（黃詠榆攝）

三子女會說廣東話 愛吃中菜

三名子女自小在香港長大，說廣東話、寫中文，尤其熱愛中菜，一談起便如數家珍般，說出各式各樣美食：點心、燒賣、小籠包。三人均表示，不捨得同學，現把握時間與朋友道別。



一直協助Robert家庭的香港國際社會服務社助理區域經理Gillian AWGUL指，機構服務的免遣返聲請人達一萬人，惟像Robert一家成功轉移至其他國家，成功率少之又少。臨別在即，一家最想跟港人道謝，Robert說，人生一大半時間於香港度過，遇到不同人和事，認為港人充滿善心、富有希望，雖然離開，但心仍然與香港人繫在一起。