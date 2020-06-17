規劃署檢視234幅空置校舍地　僅一成可改住宅　逾半擬建公營房屋

規劃署今日（17日）公布更新空置校舍用地報告，截至今年3月，共檢視234幅空置校舍用地的長遠土地用途，當中約11%、即26幅土地長遠可改劃為作住宅用途，當中超過一半建議發展公營房屋。 而於191幅在政府土地上用地，當中64幅將用作合適的長遠用途，或在等待落實長遠用途期間將用作短期用途；有36幅則可供非政府機構或社會企業申請。

截至今年3月，規劃署共檢視234幅空置校舍用地的長遠土地用途。（資料圖片）

截至去年底，經規劃署檢視的234幅空置校舍用地中，有43幅於私人土地上，其發展由土地擁有人經法定規劃用途及地契條款決定；191幅則在政府土地或即將交還的私人土地。

於政府土地的空置校舍用地中，用64幅將按照中央調配機制的建議用作合適的長遠用途，或在等待落實長遠用途期間將用作短期用途；有84幅已用作短期用途；另有36幅於有待落實長遠用途期間，可供非政府組織或社會企業作申請以短期形式租用該等用地作社區、團體或非牟利用途。

14幅建議作公營房屋發展

規劃署指，於檢視的234幅用地中，約77%、即181幅用地建議長遠保留作政府、機構或社區用途；約11%、即26幅長遠作住宅用途，當中14幅建議作公營房屋發展，而其餘的27幅位於鄉村範圍的前新界村校空置用地，則建議長遠保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地用途等。