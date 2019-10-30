教育局指空置校舍預留學校用途　惟10所空置校舍僅5所已分配

土地供應問題困擾港人，不少團體都期望借用空置校舍改裝作過渡性房屋。教育局今日（30日）立法會教育界議員葉建源的書面質詢時，重申教育局轄下的空置校舍，均是預留作學校或其他教育用途。不過，根據教育局的資料，截至今年8月底，局方轄下有 10 所空置校舍已預留作學校或其他教育用途，但當中有得5宗正作校舍分配工作。 同時，在五個學年間，教育局轄下並無空置校舍借予其他政策局或部門，以作短期非教育用途使用。

教育局指出，在五個學年間，轄下並無空置校舍借予其他政策局或部門，以作短期非教育用途使用。（資料圖片）

共預留十所空置校舍作教學用途

教育局表示，轄下的空置校舍均是預留作學校或其他教育用途，以滿足預計的學額需求、重置現有學校、給予原址重建或擴建的學校用作臨時校舍等。

局方說，截至今年8月底，雖然轄下有10所已空置校舍，並預留作學校或其他教育用途，但只有其中5所校舍列入分配工作。

五年間無空置校舍借予其他部門

教育局續指，若空置校舍暫未可重作長遠用途，且未有合適的短期教育用途，局方會每半年將有關資料於政府內部傳閱，以將個別校舍借予其他政策局或部門，作短期非教育用途使用。不過，有關校舍並無給予非政府團體直接申請。

然而，教育局指出，在2014/15至2018/19學年期間，教育局轄下並無空置校舍借予其他政策局或部門，作短期非教育用途使用。

56年歷史的盲人工廠原於土瓜灣，但工廠即將重建為日間中心，教育局稱已將觀塘區的空置小學供勞福局參考，以作臨時處所。（資料圖片）

觀塘區小學料作盲人工廠臨時處所至2025年

此外，土瓜灣盲人工廠早前因應重建問題引起關注。場內工友需轉場到另一地點工作，憂難以適應。

教育局今日亦在書面質詢中指出，局方在今年3月間，應勞福局要求檢視轄下的空置校舍，以了解是否有校舍可供工廠作其臨時處所，其後發現一所位於觀塘區的資助小學預計可於今年9月重置，並會將原有校舍歸還政府。

教育局檢視後，雖然決定預留有關校舍作長遠學校發展用途，但預計該校舍在未來數年將會騰空，因此將有關資料給予勞福局參考。局方說，服務機構認為有關校舍適合作工廠暫遷用途，料服務機構需使用空置校舍至2025年。