運輸署於荃灣路、西九龍走廊推區間測速　自動識別車牌監察車速

為打擊超速駕駛，運輸署早於2013年曾推「偵察平均車速攝影機系統試驗計劃」﹙又稱區間測速﹚，計劃於道路上安裝偵察平均車速攝影機系統，利用自動車牌識別技術辨認車輛，監測其平均車速。不過當年由於被質疑效益、私隱等問題，計劃最後作罷。 運輸署回覆《香港01》表示，今年將再推展計劃，擬在近港鐵荃灣西站至荃灣公園的一段荃灣路；以及近櫻桃街公園網球場，至長茂街的一段西九龍走廊，安裝偵察平均車速攝影機系統。運輸署已委託機電工程署作相關設計工作，測試系統的實際位置及長度仍在規劃中。根據運輸署早前於區議會說法，預料2021年上半年，將正式測試系統。

政府曾擬在2015年，於深圳灣公路大橋試驗「偵察平均車速攝影機系統試驗計劃」，但有議員擔心私隱等問題，最終計劃作罷。（資料圖片／余俊亮攝）

議員憂私隱外洩 深圳灣公路大橋試驗取消

政府於2013年時，曾計劃推展試驗計劃，目標在2015年時，在深圳灣公路大橋試驗，非經常性開支約為1,126.7 萬元。當年計劃曾於立法會審議，有議員擔憂系統會拍攝道路上的汽車和車牌，或牽涉私隱問題。另外，有議員認為，未能證實系統的成本效益；亦未能證實系統較原有偵察車速攝影機優勝，最終試驗計劃作罷。

去年4月，運輸署在立法會上透露，擬於2019年第四季，再推試驗計劃；之後進一步於區議會透露，計劃於荃灣路的一段安裝系統，並於2021年上半年測試。

運輸署說，系統較「快相機」更有效在長路段遏止超速駕駛。（資料圖片）

運輸署回覆《香港01》表示，今年推展計劃，在近港鐵荃灣西站，至荃灣公園的一段荃灣路；以及近櫻桃街公園網球場，至長茂街的一段西九龍走廊，安裝偵察平均車速攝影機系統。

運輸署指，系統需在路段的出入點，各設一部攝影機，然後利用自動車牌識別技術，辨認駛經出入點的車輛車牌，從而計算車輛在該路段上行駛的平均車速，以偵測是否超速。

運輸署：荃灣路及西九龍走廊曾有非法賽車

對於為何於上述路段試行，運輸署解釋，荃灣路及西九龍走廊曾有車輛超速及非法賽車，初步認為使用系統會較固定偵速攝影機﹙即快相機﹚，更有效在長路段遏止超速駕駛，司機會更留意在整個路段上的車速，而非只是駛經快相機前才注意車速，從而改變司機駕駛態度。

運輸署表示，完成安裝後，會試驗系統在香港實施的可行性及可靠性，包括在不同的交通及天氣狀況下，對系統運作的影響。在回覆區議會時，署方指測試期間，警務處不會使用系統所收集的影像執法，而且相關數據在測試完成後刪除。至於私隱問題，署方表示已委聘顧問作私隱影響評估，在應用系統收集和處理數據時，會遵守《個人資料（私隱）條例》的要求。

田北辰認為，只要系統避過拍攝司機容貌，純粹偵測車牌，就可解決私隱問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

田北辰：唯一方法解決非法賽車

曾任荃灣區議員的實政圓桌立法會議員田北辰表示，接獲不少荃灣居民投訴指，晚上常有非法賽車，難以入眠。他形容安裝系統是｢唯一解決方法｣，因超速者於｢快相機｣前會急煞，避過偵測後再加速，過程產生大量噪音；相反，該系統可防止司機突然踩油超速。

至於私隱問題，田北辰認為，只要系統避過拍攝司機容貌，純粹偵測車牌，就可解決問題。不過他亦補充，由於無法辨別司機，有可能引致｢頂包｣問題，亦未必能以扣分懲罰，故需上調罰款，增加阻害力。

民主黨議員林卓廷則認為，以現時的社會氣氛，增設任何監察、拍攝功能的系統，都容易引起社會爭議。他認為只要警方勤於執法，同樣可解決非法賽車問題，毋須加設系統。