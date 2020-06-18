新冠肺炎｜何栢良倡撤銷對北京檢疫豁免　應找回6月初抵港人士

北京再次出現新冠肺炎的群組爆發，令人關注從北京來港者的檢疫及檢測安排。現時所有從內地抵港人士都需檢疫14天，不過同時有30類入境者獲得豁免，包括機組人員、到內地做生意的商務客等。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（18日）早上在電台節目指出，應取消所有北京抵港者的豁免，要求他們檢疫14天，更應找回自6月初起已從北京來港人士，以免有漏網之魚。他亦提倡所有從北京抵港者都應做病毒檢測，政府也應安排陸路口岸入境者留下深喉唾液樣本，證實呈陰性後才可回家檢疫，他指富豪東方酒店是合適地點，供這批人等待檢測結果，把做法與機場入境者看齊。

何栢良指出，應取消所有北京抵港者的豁免，要求他們檢疫14天。（資料圖片／黃舒慧攝）

何栢良在港台節目《千禧年代》指，目前全球疫情未穩定，新增個案數字龐大，相對之下，北京的疫情對本港威脅不算高，惟港府也應提高警覺，從三方面改善措施。

第一，他指政府應取消所有北京抵港者的豁免，要求他們檢疫14天。他指政府沒有公布多少人獲得豁免，難以得知本港目前有多少人曾到內地而不需檢疫，而北京近日的確診者，有人早於6月4日已經發病，因此港府有必要追蹤自6月初已從北京來港的獲豁免者，要求他們做病毒檢測，若抵港後不足14天，就應給予他們手環，要求完成檢疫14天。

現時從北京來港者，若經機場入境，需要先留下深喉唾液樣本，證實呈陰性後才可回家檢疫。 （資料圖片／余俊亮攝）

第二，何栢良指，以往獲得豁免者都不需做病毒檢測，他認為現時應該要求這批人都做病毒檢測，「因為（病人）可能無病徵，唔做就唔會知。」

第三，現時從北京來港者，若經機場入境，需要先留下深喉唾液樣本，證實呈陰性後才可回家檢疫，但經陸路口岸入境者，則不需留下任何樣本，何栢良直言做法不一致，十分奇怪。他提倡所有在14天內曾到北京的人，經陸路入境香港時，都應先留下樣本，等待檢測結果呈陰性才回家檢疫。他認為，政府租用了九龍城富豪東方酒店供機場旅客等待檢測結果，同樣可供陸路旅客等候結果。

何栢良提倡以九龍城富豪東方酒店，供陸路旅客等候檢測結果。 （資料圖片／梁鵬威攝）

另外，何栢良又質疑港府決定自明天起不再限制食肆人數是放寬得太快，他解釋，沙田瀝源邨群組至今未夠28天，未能確定是否已經中斷所有隱形傳播鏈，理解政府希望放寬，但食肆屬高危場所，市民在內不戴口罩，空氣也不流通，「完全不限人數係放寬得太快。」相反，他認為重開戶外運動、康樂設施的風險不高。他並指出，港府一直無提升檢測數量，對高危群組的監測屬被動，「內地市場出事原因就係（有人病發後）第一個星期無人檢測，無人上報，如果唔主動監測，無人交樣本化驗，遲一、兩個星期先知，就會出大事。」