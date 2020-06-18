【新冠肺炎】內地新增28宗確診　京津冀再多24宗本土病例

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，據國家衛健委周四（18日）最新通報，周三（17日）共新增24宗本土確診病例，其中北京佔21宗，河北2宗，天津1宗；另有4宗境外輸入病例，當中2宗來自上海，陝西和甘肅各有1宗。

6月17日，北京新發地市場相關重點區域和重點人群的應檢人員在豐台區方莊體育公園接受新冠肺炎病毒核酸檢測。圖為應檢人員排隊等待進行檢測。（中新社）

據北京衛健委最新消息，當地周三新增的21宗本土確診病例中，海澱區1宗、豐台區14宗、大興區6宗。另有疑似病例3例、無症狀感染者3例。北京累計報告本地確診病例578宗，累計出院411宗，在院158宗，累計死亡9宗。尚在觀察的無症狀感染者15宗。

河北衛健委的通報指，當地周三新增的2宗本土確診病例中，患者均為雄安新區安新縣在北京新發地市場經營者。此外，河北新增3例無症狀感染者，其中2人為北京新發地市場經營者，1人為北京關聯確診病例的密切接觸者。

6月17日，在位於北京市海澱區的增光鴻運市場，執法人員對商戶所售鮮肉的進貨渠道進行檢查。（新華社）

內地總體疫情方面，周三無新增死亡病例，新增治癒出院病例15宗，解除醫學觀察的密切接觸者153人，重症病例增加2宗。本土現有確診病例265宗，累計治癒出院病例78394宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83293宗，現有疑似病例7宗。累計追蹤到密切接觸者754966人，尚在醫學觀察的密切接觸者5220人。

境外輸入方面，內地現有確診病例91宗，無現有疑似病例。累計確診病例1860宗，累計治癒出院病例1769宗，無死亡病例。無症狀感染者方面，周三新增無症狀感染者8宗，其中境外輸入2宗，當日無轉為確診病例。

（綜合報道）