公屋聯會倡「家有兒童」申請者提高揀樓優次　惠及有急切需要人士

每年居屋計劃申請者眾多，公屋聯會就優化資助出售房屋計劃發表意見，當中就居屋計劃建議重新調整綠白表比例，又提出特設「家有兒童」的申請者揀樓優次、為白表申請者設入息及資產下限。 公屋聯會總幹事招國偉稱，於未能大量增加居屋供應量的情況下，可透過調整揀樓配額令更多有急切需要人士受惠。

公屋聯會就優化資助出售房屋計劃發表意見，當中建議重新調整居屋綠白表比例，又提出為白表申請者設入息及資產下限。（張嘉敏攝）

現時資助出售房屋分別有居屋、綠置居及港人首次置業項目。公屋聯會稱，房委會先後通過恆常化綠置居計劃及出售「租置計劃」剩餘單位的政策，令綠表家庭申請者有更多購買資助出售房屋的機會，建議房委會調整居屋綠白表比例至四比六。

促為白表申請者設入息下限

此外，居屋現時未有為白表申請者設立入息及資產下限，建議參考公屋一人及二人家庭的限額，為居屋白表申請者設下限。他們提到，現時有不少未畢業的學生申請居屋，令申請者量太多，未必能針對較具急切性的申請人。

公屋聯會又建議提高「家有兒童」的申請者揀樓優次，鼓勵年輕人組織家庭及生育；恢復富户家庭的選樓配額。他們稱相關建議前提為保持現時清拆户及「家有長者」申請人的優先揀樓次序。

長遠而言，他們建議分隔資助出售房屋及私樓市場，考慮禁止資助出售房屋流入私樓市場，令二手居屋單位留在「綠色居所第二市場」，讓合資格申請者以低於市場價錢購入單位。

公屋聯會就資助出售房屋提出優化意見。（張嘉敏攝）

為首置單位設第二市場

至於在觀塘安達臣道的第二個首置項目，公屋聯會認為以八折出售的定價不貼近屆時樓宇發售情況，建議將銷售安排交由市建局負責，並按市民負擔能力釐定售價。他們又建議為首置單位設立第二市場，容許業主購入單位第三年後，未補價轉售予合資格申請者。

重新設計綠置居單位

為綠表申請者而設的綠置居過往被指單位面積「納米化」，公屋聯會建議其規格及設計應有別於公屋，以加大吸引力；並應將「綠置居」放到《長策》內的資助出售房屋類別。他們又建議，為租置計劃租户提供調遷津貼，以騰空單位出售。

公屋聯會總幹事招國偉稱，過往房委會曾討論為居屋申請人入息設下限，惟最後被否決。他認為於未能大量增加資助出售房屋數量下，有關措施有助針對有急切需要的申請人。他又稱，若居屋供應量能達《長策》目標，下一步應考慮調整單身及家庭申請者配額。