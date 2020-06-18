【新冠肺炎】北京疫情反彈　14天內曾到訪北京者　將獲樣本瓶檢測

內地新冠肺炎疫情發生反彈，北京近日新增多宗本土確診病例。政府發言人今日（18日）指出，所有過去14天曾到訪北京的人士，包括一般人士及獲豁免的人士，會獲發樣本瓶作病毒檢測，他們需依照指示自行收集並交回深喉唾液樣本作檢測。

政府表示，所有過去14天曾到訪北京的人士，無論一般人士及獲豁免的人士，會獲發樣本瓶以進行病毒檢測。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府發言人表示，為審慎起見，衞生署會加強港口衞生的防控工作及有關抵港人士的檢測。為審慎起見，所有過去14天曾到訪北京的人士，無論是一般人士或獲豁免人士，同樣會獲發樣本瓶，他們需依照指示自行收集及交回深喉唾液樣本作檢測。

昨起已派瓶 要接受醫學監察

發言人說，在香港國際機場抵港、獲豁免檢疫的人員，如果於抵港前14天曾到訪北京，衞生署已因應北京疫情，由昨日起向有關獲豁免的人士派發樣本瓶，他們需依照指示自行於家居收集深喉唾液樣本，並於收集當日早上交回其中一個收集診所作檢測，同時接受醫學監察。

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至於從陸路口岸抵港的人士，若有關人士過去14天曾到訪北京，並未獲豁免檢疫，抵港後必須在指定地點（家居或其他住所）接受14天強制檢疫；至於獲豁免檢疫的人士，抵港後則需接受醫學監察。

離開北京須持有七天內檢測陰性證明

政府發言人又指，北京市當局已公布把突發公共衞生事件應急響應級別，由三級上調至二級，並加強多項社交距離，及限制人員流動。一般而言，所有人士如非必要不應離開北京，而需要離開北京的人士則必須持有七天內的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性證明。