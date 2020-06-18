新冠肺炎｜疫症致服務延誤　醫管局研遇第二波爆發更早用社區隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在全球多地蔓延，本港自疫症爆發以來，部份醫院服務受影響，醫院管理局行政總裁高拔陞今日（18日）出席醫管局大會時透露，2019至2020年度有48項工作目標延誤，大部份受疫情影響，至近日疫情逐漸平穩，一些服務如放射治療、專科門診等服務量已回升至平日的八至九成。 有專家估計至秋冬季本港將迎來第二波疫情爆發，高拔陞稱醫管局已做好準備，現時會聯同機電工程署做好隔離負壓房的維修工作，二線隔離床則已改裝多100張床至累計500張，亦研究屆時更早啟用社區隔離設施放置病情穩定的病人，惟選址未定，現有的檢疫設施的如鯉魚門度假營、駿洋邨或亞洲國際博覽館等都在考慮之列。

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫管局研究第二波疫情前更早啟用社區隔離設施放置病情穩定的病人。（張浩維攝）

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醫管局行政總裁高拔陞稱，受今年首季的新型肺炎疫情影響，部份年度工作目標未能達標，由於門診服務暫停，各聯網亦未能如期加大服務名額。另外，人手緊張亦是因素之一，港島東聯網因心臟科醫生面對嚴重人手流失，24小時「通波仔」服務目標料兩年後才達標。

每有群組爆發 病人即改求診時間

高拔陞指出，疫症期間病人普遍不想前往醫院，預約率下跌，失約率則較平日上升，亦觀察到有大型群組爆發的時期，會有更多病人要求更改求診時間。

高拔陞透露，近日香港的疫情漸趨緩和，醫管局亦分階段恢復各種服務，5月份的放射治療及專科門診服務量已回升至平日的約八至九成，醫管局會在周末增加服務節數，以逐步清理早前積壓的人龍，醫管局亦配合公私營協作計劃，提供骨科及初生兒黃疸等服務，但他坦言服務量視乎疫情的變化，一旦疫症再爆發或再有服務受影響。

港患者多年輕、病情輕微 或轉送社區設施隔離

有專家預測，本港或在秋冬季再面臨第二波大規模爆發。高拔陞指醫管局已為此着手做準備，趁疫情平穩時恢復服務之餘，亦已改裝多100張二線隔離病床，令二線床數目累計共500張。

數據顯示，本港的確診患者年齡中位數約35歲，截至6月16日的1,113宗個案當中有31人住院期間情況危殆，高拔陞形容香港病人較年輕，病徵亦較輕微，醫管局正研究倘再有爆發，將考慮更早啟用社區隔離設施，安置將病情穩定的確診病人，以騰出更多病床照顧有需要的確診者。

選址方面，高拔陞拒透露實際地點，僅稱最好是遠離民居，同時做到隔離的效果，他列舉目前用作臨時樣本採集中心的亞洲國際博覽館、作檢疫用途的駿洋邨及鯉魚門度假村等均在考慮之列。

負壓房連月來多次故障 第二波來臨前需先維修

公立醫院的負壓病房過去兩個月內錄得多次故障，高拔陞稱向機電工程署了解後，得悉事故原因涉及部份負壓房自沙士後已啟用，機件老化，部份事故則涉及環境或人為因素，機電署將乘疫情平穩時維修好病房以應對冬季疫情。

病毒檢測量方面，高拔陞透露，現時醫管局每日可做約1,000至1,500次檢測，試劑存量料使用多半年，正與衞生署研究日後在普通科門診加大檢測量，以加強社區篩查能力。