新冠肺炎｜本港新增四宗個案　全部為輸入個案　曾到訪巴基斯坦

本港新冠肺炎疫情近日回復平穩。衞生防護中心表示，截至今日（18日）下午4時，本港新增四宗個案，全部為輸入個案，四名患者均曾到訪巴基斯坦，即今天已是連續第五日無新增本地確診個案。 同時，衞生防護中心又指，現時在檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓10及12單位的住戶已接受抗體測試，當中無人對抗體呈陽性反應。

衞生防護中心表示，現時在檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓10及12單位的住戶已接受新冠病毒病抗體測試，沒有人對抗體呈陽性反應。（資料圖片／盧翊銘攝）

衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增四宗新冠肺炎確診個案，全部曾到訪巴基斯坦。至今本港個案累計1,125宗，包括1,124宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案涉及兩男兩女，年齡介乎3至36歲，他們曾於潛伏期身處巴基斯坦，全部由檢疫中心送院。

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祿泉樓10及12單位住戶無陽性反應

衞生防護中心又指，現時在檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓10及12單位的住戶已接受抗體測試，當中無人對抗體呈陽性反應。

此外，衞生防護中心稱已透過房屋署，向祿泉樓其他居民再次派發深喉唾液樣本瓶。截至今日下午4時，中心已於祿泉樓收回及檢測1,258個第二輪的深喉唾液樣本，全部對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒呈陰性反應。

已在喉管連接位加固填封物料

衞生署指，環境保護署已於6月16及17日聯同本地大學在祿泉樓進行追蹤氣體測試，正詳細檢視測試結果。

署方說，房屋署在住戶由檢疫中心返回祿泉樓住所前，已依照食物環境衞生署的指示，為該批單位徹底消毒，並在喉管的連接位加固填封物料。

多一名病人出院

醫管局則表示，截至今日中午12時，過去24小時共有一名確診病人出院，個案編號為665，至今共有1,072名確診或疑似病人康復出院。

此外，醫管局說，目前公立醫院已啟用611間負壓病房，合共1,177張負壓病床，現時共有49名確診病人分別於七間醫院留醫，其中三人情況危殆，個案編號分別為595、1092和1100。

翻查資料，個案1092為居住祿泉樓8樓的78歲女患者，她住在祿泉樓首名確診者對面；1100則是72歲男子，同樣屬於瀝源邨祿泉樓群組。