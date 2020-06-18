新冠肺炎｜事隔三日再壞　瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統故障10分鐘

本港公立醫院的負壓系統過去多次出現故障。瑪嘉烈醫院今日（18日）再表示，醫院內的傳染病中心隔離病房，其負壓系統故障十分鐘，當時有四名病人在病房留醫。發言人指，根據院方評估，事件構成感染風險的機會非常低。

瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統再度出現故障。（資料圖片／歐嘉樂攝）

瑪嘉烈醫院發言人表示，今日下午5時57分，瑪嘉烈醫院傳染病中心9樓隔離病房的負壓系統響起警報，負壓系統於下午6時07分恢復正常運作。

機電工程署初步檢查後，發現洗手間抽氣系統失靈，導致負壓系統發生故障。

稱感染風險機會非常低

發言人說，當時共4名病人於受影響的病房留醫，全部與新型冠狀病毒無關，又指事件發生期間，無人進出受影響隔離病房內的任何病室，病室內亦無進行任何高風險醫療程序，所有病房職員於警報響起後立即佩戴N95呼吸器。

發言人表示，根據院方評估，事件構成感染風險的機會非常低。

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要求機電工程署全面檢查

院方表示非常關注事件，已要求機電工程署全面檢查系統，以確保正常運作，又稱已透過「早期事故通報系統」通報醫管局總辦事處。

院內負壓系統曾多次故障

翻查資料，在本周一（15日），瑪嘉烈醫院的負壓系統亦有故障。瑪嘉烈醫院傳染病中心11樓病房的護士站進行維修期間，部分病房電力受影響，懷疑部分負壓房與前室之間的電動門未能完全關上，令其中2間病室的負壓系統受影響，樓層當時有15名病人留醫，其中5人是新型肺炎患者，當中1人住在受影響病室。

而在4月13日，瑪嘉烈醫院傳染病大樓維修冷氣系統，期間有7層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓5至34分鐘。