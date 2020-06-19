港版國安法｜國際特赦及支聯會等組織到中聯辦請願　反對立法

人大常委會近日開會並審議「港區國安法」，包括國際特赦組織在內的86個團體日前發公開信，要求人大常委放棄在香港引入國家安全立法的計劃。國際特赦組織香港分會及支聯會今日（19日）到西環中聯辦外抗議，反對實施港版國安法。他們高叫口號，並讀出聲明，批評國安法對人權是「毀滅性」的侵犯，又提交請願信。不過中聯辦未有派代表接信，他們將信貼在門口後離開。

6月19日，國際特赦等團體到中聯辦請願，反對港版國安法立法。（高仲明攝）

國際特赦組織香港分會早前在全球收集7.3萬個聯署，在香港亦收到1.1萬個聯署，反對中央政府對港實施國安法。他們擔心沒有任何一條人權法可以限制國安法，對人權帶來「毀滅性」的侵犯，斥責國安法是對鎮壓人民的手段；國際特赦組織將會到全球的中國大使館抗議。

支聯會李卓人表示，已過世的諾貝爾和平獎得主、《零八憲章》起草人劉曉波曾希望他會成為中國最後一個被言入罪的政治犯，但事與願違，,形容現在香港引入國安法更是將香港政治犯變成中國政治犯。他認為港人要堅守香港法治及自由，反對國安法。

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警方曾發出一次警告

職工盟總幹事蒙兆達批評國安法沒有諮詢港人意見，做法如「 霸王硬上弓」，踐踏香港人自由。他又擔心，國安法會成為打擊工會運動的政治工具。蒙兆達提到，民運人士氣李旺陽於1989年在內地成立工會，結果被控反革命宣傳煽動罪，被囚10多年，其後再被追判顛覆國家政權罪，故認為國安法旨在對付去年民主運動及異見人士，故他們不會容讓國安法在港實施。

他們在讀完聲明及發言後，要求中聯辦派代表接收請願信，但無人接信；於是他們將信貼在門外及鐵馬。警方曾向他們發出一次警告，要求他們不要張貼並嘗試撕走貼在門口的請願信，李卓人高叫「你唔好搞」，其後和平離開。