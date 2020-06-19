港版國安法｜范鴻齡斥醫護罷工不得逞　員工陣線：憂現港版李文亮

本港各界都有工會擬就反對港版國安法發動罷工，響應的包括醫護界的醫管局員工陣線。醫院管理局主席范鴻齡昨天明言，絕不能接受員工罷工，又批評今次罷工有政治性，稱透過罷工要脅醫管局認同其政治理念的做法，絕不會得逞。 醫管局員工陣線主席余慧明今天（19日）早上在商台節目表示，國安法會影響到醫護人員的工作專業，她舉例指，武漢的李文亮醫生率先揭露新冠肺炎疫情，但就被政府指斥他散播謠言，被帶到派出所遭訓誡，「如果未來香港有其他病爆發，（醫護）敢唔敢向廣大市民發出呢個信息？會唔會話你尋釁滋事？」她指，要求醫管局公開表明反對國安法，是因為「唔希望香港出現第一位李文亮」。

醫院管理局主席范鴻齡表示，有人欲以罷工要脅醫管局認同其政治理念的做法，絕不會得逞。（張浩維攝）

余慧明在商台節目《在晴朗的一天出發》，被問到今天罷工提出的訴求是否政治訴求，她稱國安法會影響到醫護人員工作的專業，擔憂港版國安法實施後，醫護人員不敢說真話，她又質疑醫護若與外國進行學術交流，會否被指勾結外國勢力，工會希望醫管局公開表明反對國安法，是因為「唔希望香港出現第一位李文亮」。

醫院附近放催淚彈 醫管局一直無譴責

她又批評醫管局要求員工政治中立，經常強調醫管局無政治立場，但實際上是偏幫政府，無理解過醫護的訴求及原因。她舉例指，警方在過往一年多次全副武裝地進入醫院，又在醫院附近放催淚彈，「影響服務，又危害病人安全，但醫管局一直無譴責。」

被問到是否擔心醫管局秋後算帳，余慧明指工會有法律團隊支援，並重申市民在基本法保障下有罷工權利，若醫管局打壓，是違反基本法。

醫管局主席范鴻齡昨日（18日）見傳媒時強調，醫管局向來無政治立場，對病人一視同仁並提供最好的服務，他認為同事自然可有個人的政治理念，但大前提是不應將這些理念帶入醫管局。

他指罷工必然會影響病人服務，是次涉及港版國安法的罷工亦屬「政治性」，醫管局絕不會接受，他又斥有人欲以罷工要脅醫管局認同其政治理念，這種做法絕不會得逞，若有人發動罷工，局方將按機制嚴肅處理。