公務員筍工｜政府聘300行政服務助理29日截止申請　獲聘月薪2.5萬

新型肺炎疫情打擊各行各業，本港失業率攀升。政府在「防疫抗疫基金」預留60億元，預計於未來兩年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限的職位。政府合共開設超過700個處理行政和文書工作的有時限職位，提供就業機會。 政府預計招聘約300名行政服務助理和約430名支援服務助理，分別處理行政和文書工作。行政服務助理會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，月薪為25,200元，受聘人士預期最早於9月獲通知結果，截止申請日期為本月29日（星期一）。 至於支援服務助理的招聘工作將於8月進行。

行政服務助理會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，月薪為25,200元。（資料圖片）

聘用期不超過12個月

公務員事務局發言人表示，局方正統籌各決策局和部門就上述逾700個有時限職位的招聘工作，以提升效率和省卻申請人向不同局和部門重複遞交申請。所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可申請。如獲錄用，他們將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月。政府預計招聘約300名行政服務助理和約430名支援服務助理，分別處理行政和文書工作。

公務員事務局網站顯示，行政服務助理的月薪為25,200元。他們會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理等。申請人須持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷，適合大學畢業生申請。

有關職位現正接受申請，截止申請日期為6月29日。受聘人士預期最早於9月獲通知結果。

入職條件——申請人必須

(a) 持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 具備良好的中英文講寫能力；

(d) 能純熟使用常用商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)，並熟悉中英文文書處理；以及

(e) 具備良好的溝通及人際關係技巧。

環保署正招聘三個職位。（資料圖片／香港01記者攝）

支援服務助理招聘將於8月進行

支援服務助理一職的申請人須在香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績，其中一科為數學，及須在語文能力要求方面的中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，並需具備中英文文書處理等技能，適合中學畢業生申請。支援服務助理會被調派到各決策局或部門處理一般文書職務。

有關招聘工作將於8月進行。

環保署三職位今晚截止申請

另外，環保署亦正招聘三個職位，包括項目助理主任（評估及噪音）、減廢回收環保大使（廚餘）及減廢主任，月薪分別為25,545元、21,000元及44,665元，主任及助理主任申請人須持有大學學位。

有關職位現正接受申請，截止申請日期為周五（19日）晚11時59分。