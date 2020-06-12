【政府工】康文署聘高級球場助理　時薪$88　2年相關經驗可申請

康文署現公開招聘高級球場助理一職，此為兼職職位，獲聘者可以24個月非公務員合約聘用，主要於香港大球場工作，協助球場職員執行及管理場內活動事宜。

康文署聘大球場高級球場助理詳情：

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公務員職位向來搶手，但其實非公務員的政府工職位亦一樣受求職市場歡迎。

康文署於本月10日公開招聘高級球場助理一職，此為香港大球場的兼職職位，職責如下：

1. 督導球場助理的工作； 2. 解答查詢、提供顧客服務； 3. 監察食店、保安及清潔承辦商的工作； 4. 協助急救服務、處理意外、受傷及突發事件； 5. 協助於活動舉行前後作場地配套設施的臨時設置和準備工作； 6. 協助執行體育場規例及使用大球場的規則；及 7. 執行球場職員安排的工作。

申請人需留意，如成功獲聘，署方將會安排你在節目前、節目日及節目後在香港大球場戶外範圍執行職務，因此你或須星期六、日及公眾假期，接受不定時及輪班工作，而實際工作的日期及時間，將會由主管分派。另外，如因運作需要，獲聘者亦會安排前往旺角大球場或掃桿埔運動場執行職務。

按工作要，獲聘者或須須於戶外範圍及受惡劣天氣或音響效果影響的環境下工作，另外，於執行職務時亦有可能要上落陡斜梯級、長時間站立或步行巡邏。

香港大球場全年有很多大型活動舉辦，獲聘為高級球場助理，或要在這些節目及活動舉辦時上班。（資料圖片/余俊亮攝）

申請資格

有意申請香港大球場高級球場助理一職，先要合符以下資格：

(a) 完成中五課程，並在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷； (b) 最少兩年全職（或四年兼職）在大型表演場地或運動場館的工作經驗； (c) 操良好廣東話、英語和普通話；及 (d) 持有有效急救證書者，或可獲優先考慮

得留意，若然是在2007年前參加會考，並在中國語文科和英國語文科（課程乙）考獲C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

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面試安排

合資格並成功遞交申請人士，將會獲得書面通知參加面試，而面試暫定於2020年7月底至8月期間舉行，地點為香港大球場。有關申請人必須按通知信內所列明的時間參加面試，凡缺席面試的申請人將作落選論。

待遇及申請須知

申請人如成功受聘，將按非公務員合約受聘24個月，時薪為$88。

此職位只接受親手遞交或郵寄申請，申請表格可在民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站下載，截止申請日期為6月23日下午5時半。

另聘兼職球場助理

除高級球場助理外，康文署同時亦為香港大球場公開招聘兼職球場助理一職。此職位的職責與高級球場助理相若，不過申請要求稍低，而且具有帶位、保安、顧客服務工作或協助籌辦康樂活動經驗者或可獲優先考慮：

兼職球場助理申請資格（按圖了解）：

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如成功獲聘為兼職球場助理，將按非公務員合約受聘24個月，時薪為$65。申請方法與截止申請日期與高級球場助理一職一樣。

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