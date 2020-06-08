【政府工】郵政署聘短期揀信組助理　時薪72元　中三學歷即合資格

郵政署現公開招聘短期揀信組助理一職，此為非公務員職位，入職門檻不高，獲聘者將按合約條款所指，獲為期一至兩個月的工作機會。

郵政署聘短期揀信組助理詳情：

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郵政署於今日（8日）公開招聘短期揀信組助理一職，相關職責如下：

1. 人手揀信及處理郵件； 2. 協助齊信和收集信件； 3. 一般文書職務；及 4. 執行其他由上司委派的工作

獲聘者一般來說，每周需工作18至42小時，即在不包括用膳時間下，每天工作3至7小時左右。另外，申請人可先從港、九及新界23個郵政派遞局中選擇自己心儀的工作地點，如獲聘用，有關部門會盡量配合申請人的意願安排工作崗位，不過最終的工作地點及上班時間仍是會按香港郵政的運作需要而安排。

短期揀信組助理的工作時間會因應運作需要而有所增減，申請人可到香港郵政網頁了解有關工作地點及時間的詳情。（資料圖片/盧翊銘攝）

入職要求及薪酬待遇

郵政署短期揀信組助理的入職要求不算高，部門只對申請人有2個要求：

1. 具完成中三學業，或具同等學歷；及 2. 備相當於中三程度的中英文語文能力

成功獲聘者，可獲時薪$72的薪酬待遇。以每周工作時間計算，即一周可獲$1,296（工作18小時）至$3,024（工作42小時），一個月應可得$5,184至12,096（以一個月有4星期計算）。

申請注意事項

短期揀信組助理的截止申請日期為6月12日下午6時，有意申請人士，可到民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心，又或是在公務員事務局互聯網站索取或下載申請表格，留意此職位只接受親身遞交及郵寄申請，如以傳真或電郵方式提交申請將不獲受理。申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後二至四星期內接到通知。

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