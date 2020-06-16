【政府工】投資推廣署聘項目助理　大學畢業可申請　月薪20K

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受新冠肺炎疫情影響，本港經濟受挫，不少大學畢業生都擔心找不到工作。

待業中的你如果對投資推廣活動有興趣，不妨留意投資推廣署現正招聘的項目助理空缺，主要負責透過線上及線下形式進行投資推廣活動，持有學士學位人士便有資格申請，月薪20,000元。

投資推廣署現正招聘的項目助理，持有學士學位人士便有資格申請，工作經驗則沒有特別要求，月薪20,000元。（資料圖片）

據政府職位空缺網站資料，投資推廣署現正招聘項目助理，受聘者將會與投資推廣署中六個產業專家的專業團隊緊密合作，以線上及線下形式進行投資推廣活動，為香港吸引和保留具重要策略意義的外國投資。招聘中列明，希望物色一位「熱誠而又聰慧的人士加入」。

投資推廣署項目助理簡介：（按圖了解）

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職責：

1.為六個產業提供投資推廣支援，包括商業和專業服務，消費產品，創意產業，財經及金融服務，旅遊及款待以及運輸及工業；

2.製作高質素的市場推廣材料（如PowerPoint軟件簡報、小冊子、傳單及數碼銷售訊息），以及清晰確立香港作為投資的目的地；

3.組織和支持市場推廣活動（如網上研討會/視像投資推廣訪問，實體研討會 / 投資推廣訪問，以及其他相關的商業活動），促進跨團隊合作和與外間持份者的交流，以及積極參與項目開發；以及

4.進行市場研究，編制管理報告，並為團隊的順暢工作提供支援。

有興趣成為推廣署項目助理的人士須具備學士學位，以及精通英文和中文，而主修商業有關科目者更有優勢。此外，他們亦應具備良好數碼及社交媒體推廣知識，而工作經驗則沒有特別要求。

入職條件：

1.持有香港學士學位或同等學歷，主修商業有關科目優先；

2.精通英文及中文的口語（包括廣東話及普通話）及書寫能力，以及有良好溝通能力；

3.精通中英文輸入法，以及Word, Excel 及PowerPoint軟件的應用；

4.具備的良好數碼及社交媒體推廣知識；以及

5.主動，具組織力，注重細節，以及能於壓力下工作。

投資推廣署項目助理詳細資料：（按圖了解）

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薪酬及福利：

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期12個月，月薪 20,000元，共有14天有薪年假。受聘人完成整個合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現，可獲發一筆約滿酬金。該筆酬金加上強積金計劃供款相等於基本薪金總額的15%。

申請詳情：

此職位截止申請日期為6月26日，只接受網上申請。除了申請表格外，申請人須遞交申請信詳細説明爲何自己適合本職位；以及發送完整的履歷表到相關電郵地址。

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