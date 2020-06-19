新冠肺炎｜今日新增三宗輸入個案　均乘周四印度包機返港

新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心表示，本港今日（19日）新增三宗個案，分別是兩父子及一名12歲女童，均乘昨日（18日）包機從印度返港，由檢疫中心送院。本港累計個案為1,128宗。至於本地感染情況，則已連續六日未有新增個案。 醫院管理局表示，現有47名確診病人仍然留醫，其中三人情況危殆，分別是第595宗、第1092宗和1100宗個案，其餘44人情況穩定。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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衞生署衞生防護中心表示，本港今日新增三宗個案，均於昨日乘包機從印度返港。第1126及1127宗個案分別是9歲及41歲男子，他們是兩父子，於3月5日至6月18日同赴印度，返港後由檢疫中心送院。兒子於6月12日發病，有發燒及流鼻水；父親則沒有出現病徵，但有長期病患。

第1128宗個案是12歲女童，於2月至6月18日曾到印度，沒有出現病徵。她由檢疫中心送院，有三名密切接觸者，分別是兩名同到印度的人士，以及曾到檢疫中心照顧患者的母親。

兩人出院 三患者情況危殆

醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有兩名確診病人出院，分別是第1075和第1091宗個案，至今共有1,074名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用611間負壓病房，合共1,177張負壓病床。47名確診病人仍然留醫，其中三人情況危殆，分別是第595宗、第1092宗和1100宗個案，其餘44人情況穩定。

另外，醫管局的個人保護裝備最新存量共有2,900萬個外科口罩、240萬個外科呼吸器、480萬件保護衣及780萬個面罩。按照目前庫存量，估計足夠大約三個月使用。