垃圾收費｜醞釀15年歷四屆政府今「胎死腹中」　料須重走立法程序

垃圾收費討論長達逾15年，先後經四屆政府處理，然而立法會垃圾收費條例草案委員會於今日（22日）通過終止審議工作，落實無期。翻查資料，港府最早於2005年12月已提出直接徵收都市固體廢物費，當時曾建議在2007年立法推行。然而計劃經過多次公眾諮詢及試行後，始在2017年提出落實安排，包括收費水平、機制。 政府在2018年向立法會提交條例草案，原本預計最快今年可實施。然而立法會草案委員會召開16次會議後，在今日通過終止審議，料如要於下屆立法會重新討論，須重走一次立法程序。

垃圾收費討論長達逾15年，立法會垃圾徵費條例草案委員會於今日（22日）通過終止審議法例。（資料圖片）

1998年提出向「使用者收費」以減廢物

垃圾收費於亞洲不少國家及地區亦已推行，而港府早於1998年11月提出的《減少廢物綱要計劃》中，建議傾向使用更多的市場手段，如「使用者收費」鼓勵採納有效管理及良好環保做法，但當時仍未正式提及過垃圾收費的字眼及計劃。

至廖秀冬擔任環境運輸及工務局局長期間，於2005年12月提出《都市固體廢物管理政策大綱（2005-2014）》，當中首次指廢物收費是改變行為模式的直接工具，直接徵收都市固體廢物費可鼓勵本港的家庭將可回收廢物分類，避免成為廢物，從而降低他們需要支付的都市固體廢物費。文件又建議在2007年立法推行廢物收費，以創造直接的經濟誘因去避免和減少廢物。

設兩輪公眾參與 2014年落實推出指定垃圾袋

然而在原定立法推行的2007年，當局才進行了為期三個月的試驗計劃，研究為不同的住宅建築物引入可行的按量收費計劃所需的後勤安排。時間一直去到2012年，垃圾收費落實仍無期，時任環境局局長邱騰華於2012年1月推出廢物收費公眾諮詢，探討計劃的收費模式，以及全面推行或局部實施等議題。

至2012年12月，當時環境局局長已換成黃錦星，政府向立法會提交公眾諮詢意見及計劃未來路向，定立按量收費為大方向，但指會進行第二階段公眾參與，如釐定收費水平的原則，以及需否推出紓困措施等。有關的公眾參與則在2013年9月開展；翌年12月發表報告，建議一次過在所在界別同時實施都市固體廢物收費，並推出指定垃圾袋，惟當時沒有定下預計推行時間。

當局2017年公布都市固體廢物收費的建議實施安排，提出按指定垃圾袋收費。（資料圖片）

指定垃圾袋曝光 三人家庭日用$1.7

一直至2017年3月，環境局公布都市固體廢物收費的建議實施安排，黃錦星提出按指定垃圾袋收費，並建議首三年內定為每公升0.11元，即如果一個三人家庭每天使用一個15公升的指定垃圾袋，該家庭每天須繳付約1.7元。

另外，當局亦建議使用大型廢物標籤收費，大型廢物會不論尺寸及重量將劃一收取每件11元的費用。當時黃料同年年底向立法會提交修訂條例草案，計劃最早可於2019年年底時實施。同年10月當局公布改善垃圾收費的安排，將會擴大預繳式指定垃圾袋的使用範圍等。

當局2017年公布都市固體廢物收費的建議實施安排，提出按指定垃圾袋收費。（資料圖片）

泛民質疑建制逐條審議階段「拉布」

至2018年11月，當局終於向立法會提交《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，並估計收費最早可在今年年底落實。立法會其後成立條例草案委員會，並在2018年12月召開首次會議，至第13次會議才開始「逐條審議」階段，泛民立法會議員亦多次於會上質疑建制議員「拉布」。

今日會議上，委員會在7票同意、4票反對下通過終止審議條例草案工作，主席馬逢國會向內務委員會報告決定。