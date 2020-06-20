港版國安法｜罷工罷課公投有公務員參與　預計政府秋後算賬

集合30個工會的「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」，今日舉行公投，決定是否就港版國安法立法罷工罷課。全港23個票站在今早10點半開放，記者在多區票站所見，秩序大致良好，有警方巡邏但並無干預。 有公務員到場投票，認同要公務員政治中立，但公務員身份之外也是香港人，因此到場投票，直言預計政府會秋後算賬，會盡力發聲。亦有投票的工程師認為政府以疫情為由限制遊行示威，根本無法通過遊行發聲，因此希望透過公投反映意見。 公投將於今晚8點結束，預計11點公布結果。至少要有六萬人投票、超過六成支持罷工，才能通過罷工門檻。

公務員：私下有政治取向 罷工是一種手段

銅鑼灣票站於早上約10時起陸續有人前往投票，於大廈入口處有貼上票站的紙牌及有義工在場作指示。

政府近日多次針對公投行動發聲明，任職公務員的A先生（化名）接受訪問，但不願上鏡。他認同公務員工作時要保持中立，但強調自己於公務員身份外仍是一個香港人，「我係以香港人身份去投呢張票。」面對有可能被秋後算賬，他稱「冇得擔心」，「決定咗做呢樣嘢就有責任承受。」他認為國安法為人大單獨決定，未有諮詢港人意見，質疑未能保障港人。他又說，去年港人用不同途徑爭取訴求，包括五大訴求、封關等，認為罷工為其中一種手段。

同為公務員的陳小姐（化名）稱，公務員只要保持工作上中立，私下有政治取向及意見屬正常。她坦言預計政府會有秋後算賬，有感言論自由日漸收窄，但仍希望盡力發聲，「感覺最後一次表達意見。」

參與投票的亦有任職醫療界逾十年的余小姐，她於去年加入工會，今次希望行使投票權力。她稱，加入工會人數較想像中少，估計因白色恐怖蔓延令人卻步，惟她回想起運動初期，均抱有未必有成效的心態去參與遊行，「呢一刻大家仲有自由去做，點解唔做？」過往醫護界罷工惹起爭議，她稱理解病人或有擔憂，但在大是大非前會秉持自己的原則。她又批批評國安法條文一直未出爐，擔心會令自由收窄。

6月20日，「二百萬三罷工會聯合陣線」、「中學生行動籌備平台」舉行公投，決定是否就國安法立法進行罷工罷課。到銅鑼灣票站投票的余小姐，希望趁有自由發聲時盡一分力。（張嘉敏攝）

任職餐廳老闆的曾先生，於多區開設多間分店，稱自己過往支持員工罷工及請假參與遊行。他稱今日參與公投為向政府表達不會退縮，而港人於基本法下應享有言論自由。面對罷工批評，他認為有工業行動亦只是「一日半日」，雖然罷工成效未必好大，只希望盡力去表達意見。至於人大通過國安法立法決定，他擔心影響下一代的教育，會有洗腦情況出現。同樣任職飲食界的朱先生稱，希望籍活動發起更具公信力的罷工，又認為政府近日阻撓公投不合理，「呢個係我哋權力。」

6月20日，「二百萬三罷工會聯合陣線」、「中學生行動籌備平台」舉行公投，決定是否就國安法立法進行罷工罷課。到銅鑼灣票站投票的曾先生，為四間餐廳老闆，他過往支持員工罷工，又擔心日後國安法通過會影響下一代教育。（張嘉敏攝）

工程師以公投反映意見 移民感覺強烈

在旺角道7號的投票站，有工程、保險、酒店、調酒師界別的工會。工程界40多歲的張先生表示，他人生第一次遊行是2003年反對23條立法，去年反對《逃犯條例》修訂亦有參與和平遊行，惟有感近期政府以疫情理由限聚，根本無法透過遊行發聲，故希望透過公投行動反映意見，「（即使是）少少行動都想去講返諗法。」若最後有罷工行動，他亦會以申放假期形式參與，指現時表態成本愈來愈高，有可行方法都會支持。他希望可以有就住國安法意見的全港性投票行動，不只侷限工會。

他認為香港最珍貴之處，是香港人大部分都擁有世界觀、有自由信念，他指一指腦袋「係思想自由。」對於國安法的憂慮之一是質疑條文定義寬闊，擔心日後只是不滿政府施政亦會被扣上「反政府」帽子而被帶上內地。近期「移民」一詞登上網絡搜尋關鍵字，張先生都有意移民美加等地，形容是經年來「最強烈嘅一次感覺。」

有不少投票人士都為了今次公投加入工會，任職工程師3、4年的陳先生是其中之一，他指投票過程流暢，約十分鐘左右便完成投票。他表明反對國安法，認為香港普通法行之有效，法律保障範圍等均有明文，如加入內地的國安法，勢對本港司法制度造成衝擊，憂兩套法制如何適從。

他個人最憂慮是會出現「以言入罪」，故希望透過今次公投反映意見。

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慈雲山聖文德堂主要票站於早上10時半起開放，早上人流疏落，至下午一時也未見人龍出現。到場投票的市民以年輕人為主，亦有數名家長帶同兒女到票站投票。

從事航空業的陳先生表示，投票是為了就社會議題發聲，又自言「成日都發聲」。他認為，近日具爭議議題愈來愈多，形容情況迫在眉睫。對於「港版國安法」立法，他認為大家對執法單位欠缺信心，希望當局讓市民清楚了解細節後，才決定是否立法。他坦言擔心被秋後算賬，「但係怕都無辦法，現在有態就要表。」

職業治療師黃小姐帶同孩子一起到票站投票，她表示已加入工會數月，眼見本港言論自由日漸收窄，擔心影響小朋友日後的表達自由，令小朋友成長更加困難，所以希望今日能透過投票表達意向。她相信，政府未必會回應市民的訴求，而政府亦容不下最和平的發聲方法，但現階段只能「盡做」。