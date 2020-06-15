港版國安法｜不同意被指政治性罷工　顏武周：投票無預設立場

「二百萬三罷聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」原定周日（14日）舉行聯合罷工罷課公投，惟颱風關係延至下周六（20日）。 新公務員工會今（15日）召開記者會，主席顏武周表示，不同意政府指控工會發動「政治性罷工」，強調工會對這次罷工的投票內容沒預設立場。 顏武周又指，這次投票表決的議題，除了國安法立法，亦包括公務員凍薪及宣誓制度。他希望本周六的投票，能讓會員以不記名方式表達意見。換言之，頻領導的新公務員工會企硬參與聯合罷工罷課公投。

顏武周（中）稱政府言論令人感覺打壓工會，認為政府應尊重及保護同事應有的合法權益。（羅君豪攝）

公務員事務局長聶德權早前表示，工會參與罷工投票是違反《公務員守則》，顏武周稱政府言論令人感覺打壓工會，認為政府應尊重及保護同事應有的合法權益。他強調，《僱傭條例》列明禁止歧視職工會，政府可能違反《防止歧視職工會》條例，不排除會採取適當的法律行動。

對於投票內容的字眼與其他聯合工會不同，為何不分開舉行。顏武周表示，一個工會難應付大型場地和人手等資源，故希望以聯合工會形式，讓會員表達對相關議題的意見。

「二百萬三罷聯合陣線」將於本周六發起工會會員公投行動，希望超過六萬名會員參與，目的爭取大部份會員表達對國安法的關注，並支持工會發動下一步行動。如有 6 萬人參與而其中六成人投贊成票，在會員授權後，初步會提岀三階段行動，首階段為期三日的「警示式罷工」，其後會再作商討第二和三階段的罷工。