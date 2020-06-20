港版國安法｜罷工公投上午收2000實體票　門檻6萬　工會指樂觀

「二百萬三罷工會聯合陣線」，以及「中學生行動籌備平台」今日（20日）就港版國安法立法，舉行罷工罷課公投，目標是取得60,000張「打工仔票」及10,000張中學生票。 投票將於今晚8時結束，截至下午2時半，30個工會共收集超過2,000張實體票，而中學生則有1,100張實體票，並未計算電子票數。 香港酒店工會主席徐考禮表示，六萬人代表工業行動基本的認受性，早上收集到2,000票已比預期樂觀，相信時間愈晚，投票人數愈多。

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工會票門檻6萬票 半日有2000

罷工公投的「打工仔票」，只可親身投票，通過罷工的門檻是六萬票。社會及政治組織從業員工會理事長鄭衍祺表示，截止下午2時半，30個工會共收集超過2,000張實體票。他形容投票人數每小時上升，部份票站出現人龍，亦有市民即場加入工會。他感謝投票的「打工仔」在關鍵時刻願意發聲，又呼籲市民不要呑聲忍氣，參與罷工公投。

香港酒店工會主席徐考禮稱，六萬人代表工業行動最基本的認受性，故達到目標非常重要。他又稱，香港人已「集氣」已久，維持舊有的抗爭方式只會增加無力感，現時需要對準政權進攻。他又指，建制派早前聲稱集合300萬人聯署支持國安法，這次公投就是反制行動。

徐承認公投的宣傳時期不足，有2,000票已比預期樂觀，他認為過往的抗爭行動是一呼百應，相信五小時絕對足以動員投票。

6月20日，「二百萬三罷工會聯合陣線」、「中學生行動籌備平台」舉行公投，決定是否就國安法立法進行罷工罷課。截至下午2時半，30個工會共收集超過2000張實體票，而中學生則有1100張實體票。（高仲明攝）

中學生目標收集5000實體票 至2點半有1100票

「中學生行動籌備平台」發言人鄭家朗表示，早上七個票站的運作正常，部份票站有出現人龍，部份人流較少，如土瓜灣票站。他稱，截至下午2點半，各票站合共收集得1,100張中學生實體票。他形容票數是可預計，因上午有同學需補課，下午活動較多，相信之後將有愈來愈多人投票。

大會的目標是獲得5,000張學生實體票，他呼籲大家出外投票。他續稱，多個票站外經常有警車巡邏，包括慈雲山及油麻地票站。他譴責警方處處阻撓，希望學生透過公投，表達絕不屈服。

6月20日，「二百萬三罷工會聯合陣線」、「中學生行動籌備平台」舉行公投，決定是否就國安法立法進行罷工罷課。鄭家朗表示，早上七個票站的運作正常，部份票站有出現人龍。（高仲明攝）。

通過罷工公投的門檻，是要取得至少六萬名會員投票，總票數60%贊成動議就會通過；各參與陣線的工會，亦會按其會章所訂定的法定表決人數，而決定該工會是否通過議案。一旦通過議案，各工會將正式開始籌組工作，為大規模罷工準備。當參加公投的工會之中，達80％工會達到工會的罷工門檻，將會發起跨工會聯合罷工。