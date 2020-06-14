新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓環境樣本未驗出病毒　住戶需再接受檢測

沙田瀝源邨祿泉樓過去兩日均有居民確診染新型肺炎，衞生防護中心公布，本港今日（14日）沒有新增確診個案，確診宗數維持在1,100宗（包括一宗疑似個案）。 中心透露，昨日（13日）在新增確診個案、第1,110宗個案病人的單位內，包括廁所及廚房內，以及於祿泉樓天台排氣管採集了環境樣本，所有樣本均對新冠病毒呈陰性。中心稱，祿泉樓住戶需接受第二次病毒檢測，已透過房屋署向住戶派發深喉唾液樣本瓶，中心提醒住戶需於6月15日至17日提交，否則將需接受強制檢測。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

+ 9 + 8 + 7

瀝源邨祿泉樓昨日再增一宗確診個案，第1100宗個案、33歲男患者與大廈首名確診者住同一層樓，兩個單位的坐廁氣喉相連，衞生防護中心昨日聯同專家抵現場視察，並採集了環境樣本作檢測。

中心今日公布祿泉樓群組個案的流行病學調查進展，第1100宗個案病人的單位內、包括廁所及廚房的樣本，以及祿泉樓天台排氣管的環境樣本，全部均對新型冠狀病毒呈陰性反應。

住戶獲派深喉唾液樣本瓶 不交樣本將須強制檢測

中心又透露，昨日及今日透過房屋署向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次病毒檢測。中心強烈呼籲居民依照指示收集深喉唾液樣本，並於指定日期、即6月15至17日內提交，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。

中心亦會安排正在檢疫中心接受檢疫的祿泉樓10及12室單位居民，在完成十四天檢疫前接受第二次病毒檢測。

多6宗輸入個案患者出院 留院39人當中3人危殆、1人嚴重

醫院管理局公布，截至今日中午12時，過去24小時有六名確診新型肺炎的病人出院，個案編號分別為1061、1062、1070、1076、1077和1083號，均屬輸入個案，至今共有1,067名確診或疑似病人康復出院。

現時共有39名確診病人分別於七間醫院留醫，其中三人情況危殆，個案編號為595、1084和1100號，一人第1092號病人情況嚴重，其餘35人情況穩定。公立醫院目前已啟用644間負壓病房，合共1,199張負壓病床。