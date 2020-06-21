港版國安法│張建宗：「公投」公然反對國安立法　予以嚴厲譴責

「二百萬三罷工會聯合陣線」，以及「中學生行動籌備平台」周六（20日）就港版國安法立法，舉行罷工罷課公投；政務司司長張建宗今（21日)於網誌指所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力，但昨日有關組織仍然一意孤行繼續舉行所謂「罷工罷課公投」，企圖利用市民，學生和公帑達到政治目的的技倆，政府固然予以嚴厲譴責，更絕不會視若無睹。

張建宗指，瑞士國際管理發展學院上周發布的《2020年世界競爭力年報》中，香港在「法規架構」、「商業法規」和「政府效率」均排名全球第一位，「營商效率」排名第二位，再次肯定香港的制度優勢。

不過，受去年發生的社會動盪及疲弱的經濟表現所影響，香港全球總排名由第二位跌至第五位，突顯社會穩定及安全對香港的競爭力及長遠經濟發展的重要性。若再任由鼓吹「港獨」及暴力衝擊的人繼續破壞社會安寧，香港得來不易的穩定發展和經濟成就實難以維持，後果堪虞。

由此可見，全國人民代表大會根據《中華人民共和國憲法》和《基本法》決定從國家層面建立和完善香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，極為必要及迫切。國安法不會影響香港在「一國兩制」下的高度自治，並會尊重和保障根據《基本法》和有關國際公約適用於香港的權利和自由。

（政務司司長網誌圖片）

他指，昨日有組織仍然一意孤行繼續舉行所謂「罷工罷課公投」，為了謀取政治私利，公然反對國安立法，窮盡各種手段，甚至把公務員和中學生都牽連進去，更有區議員將議員辦事處作為所謂「公投」投票站。張建宗指，企圖利用市民，學生和公帑達到政治目的的技倆，政府固然予以嚴厲譴責，更絕不會視若無睹。

（政務司司長網誌圖片）

他指，即使經濟活動逐步恢復，要回復安居樂業、商貿興旺的香港，都必須在國家安全和社會穩定的情況下才能推動起步引擎，張建宗呼籲香港市民支持港區國安立法，保「一國兩制」，還香港穩定。