棄醫踏科研路　首屆DSE 39分喇沙仔藉卵子研究　躋身德國頂尖團隊

2020年中學文憑試（DSE）將於7月22日放榜，考生這段時間應在苦思選科難題，喇沙書院、中大畢業生蘇俊的經驗，或許能帶來一些啟示。 蘇俊（Nick）在首屆DSE中奪得3科5**、3科5*，雖然父母及師長均認為他應繼續選讀醫科，惟自己卻認為興趣是科研，最終調動大學聯招次序，入讀中大細胞及分子生物學學士課程。畢業後獲德國一個全球頂尖科研團隊招攬，多年來均以研究卵子為主，隨後更獲裘槎基金會頒發獎學金，在德國「精英大學」格丁根大學修畢博士學位。Nick從科研中找到自己的使命，期望未來兩年能創立屬於自己的實驗室，繼續研究卵子，與診所協助不育個案。

蘇俊畢業後獲德國一個全球頂尖科研團隊招攬，多年來均以研究卵子為主，隨後在當地「精英大學」格丁根大學修畢博士學位。（受訪者提供）

首兩輪JUPAS 排位均以醫科為首 後來察覺醫科難做科研



蘇俊（Nick）來自傳統名校喇沙書院，為2012年首屆文憑試考生，在生物、化學及數學科奪得5**；中文、英文及通識科則奪得5*，六科合共取得39分。他直言，在放榜前的兩輪大學聯招（JUPAS）排位，均以醫科為首選，理論上亦應能順利入讀。

Nick接受訪問時表示，在中學時期已開始參加中大生命科學學院的科研探索活動，當時開始對細胞及分子生物學產生興趣，同時一直有意循相關科研發展；他形容，父母均為傳統商人，期望自己能入讀醫科，其中學師長亦不太看好在香港讀科研課程的前景，當時他秉持一個想法：「讀醫好難做到科研。」

最終Nick毅然改動大學聯招選項，最終順利入讀心儀學科中大細胞及分子生物學學士課程，「父母當初唔太理解自己決定，都會有拗撬，大學頭兩年都曾經有猶豫，質疑過自己的決定。」

中大生命科學學院副教授曾淑瑩說，做科研應具備對解難的堅持。（受訪者提供）

二年級起，Nick逐漸發掘到有興趣的科研內容，其研究指導老師、生命科學學院副教授曾淑瑩說，做科研應具備對解難的堅持，「Nick喜歡嘗試新事物、解決問題，佢正正有毅力，對科學有興趣。」

中大就讀四年曾以第一作者及共同作者身分發表5篇研究論文

在中大的四年間，Nick以第一作者及共同作者身分發表5篇研究論文，以及獲頒15項校內外獎學金，曾遠赴英國牛津大學、新加坡國立大學、上海復旦大學等院校的研究所實習，研究範疇涵蓋愛滋病病毒、神經發育、肝癌等領域。然而，他在研究過程中發現，生殖科學在生物醫學上仍存大量未知領域，當中包括女性生殖老化、不育等問題，為不少人所關注，加上相關範疇的研究人員不多，因而矢志在畢業後以卵子為研究方向。

蘇俊的博士論文研究成功發現一種卵子分離染色體的新機制，有助了解染色體異常疾病的成因。圖為新發現的卵子分離染色體新結構。（受訪者提供）

今年於德國格丁根大學修讀博士課程

Nick表示，在大學三年級時，已獲位於德國的頂尖科研機構馬克斯‧普朗克學會（Max Planck Society）研究團隊邀請加入。經過一番考慮，他最終決定遠赴德國，今年更已於德國「精英大學」計劃院校之一的格丁根大學（University of Göttingen）修讀博士課程。Nick表示，父母已逐漸了解何謂科研，亦開始支持自己。

Nick於其博士論文研究中，發現一種卵子分離染色體新機制，相信有助了解染色體異常疾病的成因，研究成果去年刊登於知名國際期刊《科學》，隨後獲馬克斯‧普朗克學會頒發「Otto Hahn Award」，成為「本年度具傑出科研成就的年輕科學家」。

Nick目前正接受博士後（Postdoctoral）訓練，他目前仍未決定會否回港發展，但其目標十分清晰，便是希望在兩年後成立屬於自己的實驗室，繼續卵子研究工作，並與診所合作協助改善特殊個案、不育個案等。