保就業│首批領補貼名單曝光　養和最多涉8千萬　I.T、港視亦上榜

政府早前推出第一期「保就業計劃」，由上月25日起接受申請，至6月14日截止。政府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，共涵蓋25,500名雇主，涉及48億元工資補貼，承諾受薪人數超過20萬個。 其中養和醫療集團有限公司，為3238名僱員領取約8594萬元；其次為時裝零售商I.T.，申請約4710萬元；第三名則為經營網路購物的香港電視網絡有限公司，領取逾3274萬元。

養和袋入8594萬 華航榜上有名

最新公布的名單共有約2.55萬雇主領取補貼，當中領取最多的養和醫療集團有限公司，為3238名僱員領取約8594萬元，第二名則為時裝零售商I.T.，申請約4710萬元，第三名則為經營網路購物的香港電視網絡有限公司，領取月3274萬元。另外名單中見到不少知名企業，如東芝香港有限公司領取補貼約119萬元，松下電器香港有限公司則領取721萬元。

在疫情中大受打擊的航空業也有多間公司申請，如中華航空股份有限公司領取約612萬、長榮航空股份有限公司領取約194萬、中國南方航空股份有限公司經營中國南方航空香港營業部則領取補貼58萬等。

另外，在反修例示威中較為高調的「黃店」、曾多次派防疫物資的阿布泰國生活百貨也榜上有名，領取補貼137萬；大渣哥有限公司則領取47.5萬；

↓↓↓↓第一期已獲批工資補貼的僱主名單如下↓↓↓↓

https://www.ess.gov.hk/zh/granted_companies.html

申請僱主中98%為聘請不足50名僱員的中小微企

「保就業」計劃第一期申請在6月14日午夜截止，政府合共收到168,799名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二。政府在過去兩星期已向兩批共59,500名僱主發放總額約114億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名；兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。發言人指，會在成功將工資補貼存入第二批僱主的指定銀行戶口後，公布有關僱主的名單，亦會盡快完成審批其餘申請及向成功申請的僱主發放工資補貼。 發言人再次提醒收到秘書處或代理人跟進電郵的申請者，務必在指定期限內回覆及／或提供所需資料，否則秘書處或代理人將不能審批有關申請。

發言人指，僱主在領取工資補貼後必須履行承諾，在接受第一期補貼的三個月期間（2020年6月至8月）任何一個月有支薪的僱員人數，均不能少於承諾受薪僱員人數（即2020年3月受僱僱員總數，無論僱員在3月有否支薪），及每月的補貼必須全數用於支付僱員當月的工資。



發言人強調，若獲批工資補貼的僱主在補貼期間任何一個月有支薪的僱員總數，少於2020年3月的僱員總數（無論僱員在3月有否支薪），該僱主須向政府繳付罰款。此外，若僱主在接受補貼的3個月期間，未有把領取的當月補貼全數用於支付僱員同一月份的工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。 若僱主濫用或違反計劃條件，僱員或社會人士可向「保就業」計劃秘書處舉報，當局必定會積極跟進。與《僱傭條例》的規定或僱傭條件有關勞資糾紛的問題查詢，可聯絡勞工處勞資關係科。

政府正檢視「保就業」計劃第一期申請的經驗和安排，並於稍後公布第二期的申請詳情，目標是於今年九月發放第二期補貼，用以支付二○二○年九月至十一月的工資。