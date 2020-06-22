立法會垃圾收費委員會通過終止審議　泛民批建制拉布：清談節目咁

垃圾收費討論長達逾15年，立法會垃圾收費條例草案委員會進入逐條審議階段，日前委員會副主席何俊賢提出討論是否繼續審議條例。草案委員會今日（22日）開會討論未來工作路向，何俊賢會上認為，「繼續審落去能夠完成嘅機會基本上等於零」，而責任在於政府未有充分吸納議員意見。 泛民立法會議員批評建制派議員一直「拉布」，並要求委員會考慮於周六、日加會開會議，惟遭主席馬逢國拒絕。投票下有7票同意終止審議工作，而反對則有4票，通過終止審議。

《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員會今日召開第16次會議，討論委員會未來工作路向。何俊賢表示提出沒有方向性議程讓主席考慮，希望政府可先易後難增加誘因，認為「一刀過」收費未必是起初好方向，「喺呢個時間係咪適宜談收費？」他指應要多考慮不同空間，讓議會時間用得更充分。

民主黨立法會議員許智峯質疑為何馬逢國不考慮加開會議，指出今年4月復會後，一個月才開一次會，其後6月就開3次，進度已入逐條審議階段。他又指，過往具爭議草案委員會主席都會加開會議，如《國歌法》一星期開三至四次會，連周六、日亦會都召開，他批評若馬不加會就是失職、失責。許其後多次提出考慮周六、日「加會」，遭馬逢國兩次警告。

譚文豪批評建制派議員拉布，「一個標點符號又要講，好幾次好似清談節目咁，加開幾多會都無用。」（資料圖片／余俊亮攝）

譚文豪批建制派：「一個標點符號又要講，好幾次好似清談節目」

公文黨立法會議員譚文豪批評建制派議員「拉布」，「一個標點符號又要講，好幾次好似清談節目咁，加開幾多會都無用，清談節目主持人時間都掌握得好過主席！」他又要求馬逢國交代是否決定不再加開會議。

委員會主席馬逢國回應指事前已研究過相關建議，認為要配合主席、副主席時間等多個因素，決定不在周六、日開會。他又指，個人是非常支持垃圾收費，形容是「不幸」，因遇上反修例運動及新型肺炎衝擊。他表示明白議員有很多關注，但的確面對很多具體困難，如秘書處安排時間困難等，指「已睇到現實，過去數次會議進度，基本上接受無可能完成審議」。

其後委員會就是否終止審議條例草案的工作表決，在7票同意、4票反對下獲通過，馬逢國會向內務委員會報告決定。