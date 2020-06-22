保就業｜物業管理獲批626萬　工黨質疑是否「吞晒」　商會促溝通

政府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪人數，涉25.5萬名僱主及48億元補貼，當中承諾受薪人士超過20萬個，多間物業管理公司赫然在列，領取該行業最多補貼額的保得物業管理有限公司，為233名合資格僱員申領326萬津貼。 工黨主席郭永健表示，已收到屋苑小業主的求助，有物管公司即使申請了計劃，今年亦會加近兩成管理費，質疑會否如「吞晒筆津貼」；有保安業商會人士認為，業界亦因疫情有所損失，認為業主與管理公司應就相關問題，平心靜氣討論。

政府推出保就業計劃時曾指，透過向僱主提供有時限的財政支援，以協助他們保留原本會被遣散的員工。連月來，飲食、零售、旅遊等行業受到疫情影響苦不堪言，物業管理等卻相對穩定。

不過，記者翻查名單發現多間物業管理公司赫然在列，首批獲資助僱主名單中有超過100間物業管理公司，當中獲得超過百萬元補助的就有6間，金額最高的是一間名叫保得物業管理有限公司，為233名合資格僱員申請626萬元。記者已向該公司查詢，正等待公司回覆。

另外不少業主立案法團也有獲發政府補助，好運中心業主立案法團為22名合資格僱員申請約48萬的資助，位列榜單之首。

有申請計劃公司將加管理費



工黨主席郭永健指，已收到屋苑業主求助，稱管理公司即使明言會申請計劃，惟今年仍提出加近兩成管理費的要求。他認為，當中很多資訊不甚透明，小業主難清楚管理公司的運作、人手編制等。他認為，領取到津貼的公司如「無本生利」，亦無理由「自己吞晒筆津貼」，促請詳細交代用途。

工黨主席郭永健指，收到屋苑業主求助，稱管理公司即使明言會申請計劃，惟今年仍提出加近兩成管理費。（資料圖片）

商會：業界亦受疫情影響 「個客都無加返比佢」

保安業商會主席何啟文則指，業界主要分為2種收費方式，一是實報實銷，另外則是承包制。他坦言，中小型物管公司多以承包制接單，在收益方面變相「有嬴有輸」，疫情前更是「蝕不少錢」，不但需添置防疫用品，更有公司增加「防疫津貼」。何啟文以自己公司為例，疫情初為撲口罩便花上6位數字，「當初都無一個客會話比返你」。



何又不認同「收兩家茶飯」說法，並強調資助只是半年，未來經濟前境難料，認為業主與管理公司應就相關問題，應平心靜氣討論，「會唔會可以資助返屋苑活動？或者加返人工？」