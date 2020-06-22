國泰前CEO陳南祿接任馬會主席　希慎非執董利子厚任副主席

香港賽馬會今（22日）宣佈，陳南祿獲馬會董事局選為新任主席，接替年屆70歲的周永健，希慎集團非執行董事、利孝和侄兒利子厚則獲選為新任副主席。 陳南祿現為恒隆集團非執行董事，過去曾擔任太古（中國）有限公司主席、國泰航空有限公司行政總裁等。陳於2000至2003年期間亦出任海洋公園主席，期間帶領公園轉虧為盈。陳特別感謝前任主席周永健對馬會及社會作出的重大貢獻，又表明對成為新任馬會主席，深感榮幸。

馬會董事局有人事變動，陳南祿獲馬會董事局選為新任主席。（資料圖片）

陳南祿今天接任年屆70歲退任的周永健。周出任馬會董事超過18年，並於過去接近兩年時間擔任主席。董事局已邀請周博士為名譽董事，以示感謝其對馬會卓越服務及貢獻。



陳南祿於1987年成為馬會會員，並於2003年成為遴選會員。他表示，能夠成為新任馬會主席，深感榮幸。他又向各前任馬會主席致以謝意，並感謝馬會各位前任主席、董事、遴選會員及管理層於過往百多年間，為馬會奠下了堅實的基礎，以服務社會為己任。他亦特別感謝前任主席周永健對馬會及社會作出的重大貢獻。

利子厚則自1989年成為馬會會員，並於2001年成為遴選會員，他現為Oxer Holdings Limited 的董事。