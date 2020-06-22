新冠肺炎｜單日增30宗輸入個案　一患者菲律賓確診後返港無通報

衞生防護中心公布，截至今日（22日）下午四時，新增共30宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，單日增幅是過去兩個半月來的高峰。當中29名患者從巴基斯坦返港，1人從菲律賓抵港，據了解，其中一名47歲女患者是孕婦，懷胎34周，病徵輕微、暫不需用抗病毒藥物。 另外有一名海外確診者昨日（21日）從菲律賓抵港，據悉該58歲男病人抵港後無通報自己是確診者，衞生署根據菲律賓衞生當局資料，得悉病人於6月20日確診新型肺炎，病人於亞洲國際博覽館的深喉唾液樣本對病毒呈陽性，直接被送往瑪麗醫院治理。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

+ 12 + 11 + 10

新增患者涉一名47歲巴基斯坦孕婦

本港單日新增30宗新型肺炎輸入個案，是繼4月3日以來單日新高。29人均原居於巴基斯坦，當中有6組、共16人屬親友關係，有流行病學關連。年齡最小的患者為1歲男童，3月起在巴基斯坦居住，同行另有4名親友確診。他們均是香港居民，才得以入境。

另有消息指，第1134宗個案、47歲女患者是孕婦，懷胎34周，據悉她病徵輕微，喉嚨有痰，目前不需服用抗病毒藥物。

46歲男菲傭家居檢疫第14日確診

第1143宗個案、46歲男菲傭6月9日從菲律賓返港，在灣仔軒尼詩道229號怡明閣接受14日強制家居檢疫，原定於今日完成家居檢疫，惜同日確診新型肺炎，被送往律敦治醫院治療。

一男病人於菲律賓確診後 翌日返港無通報

中心亦公布一宗海外個案，58歲男病人由菲律賓乘坐國泰航空CX906經濟艙於昨日（21日）抵港，由香港國際機場送往瑪麗醫院接受治理。據了解，該病人抵港後在亞洲國際博覽館留深喉唾液樣本，病毒檢測呈陽性，他無通報自己是確診者。

衞生防護中心稱，根據菲律賓衞生當局的資料，得知病人曾於6月20日在當地確診新型肺炎，但未知檢測日期。而病人抵港並得悉檢測結果後，已由亞博直接送往瑪麗醫院治理。

據了解，該名男子昨天在亞博驗到陽性後，衞生防護中心通報菲律賓當局，今天接到菲律賓部門回覆指，該男子屬菲律賓的確診個案。該男子抵港後沒有通報自己是確診者，但事件是否屬於知情不報，仍有待調查，當局會與菲律賓確認，該男子是否一早已知自己確診。

26患者上周六乘同一班機杜拜轉機抵港

今日確診的30名患者中，當中29人來港前居於巴基斯坦或留在當地。衞生防護中心資料顯示，其中26人上周六乘搭阿聯酋航空EK380經杜拜轉機，晚上10時抵港，到駿洋邨等候檢測結果及隔離14日，另三人則乘昨晚EK380返港。至於在菲律賓已確診的患者，是於昨日乘搭國泰航空CX906由馬尼拉返港，坐在69G座位。

衞生防護中心稱，正聯絡航空公司了解機組人員的情況。

衞生署重申，所有入境人士必須於各口岸向衞生署人員遞交健康申報表。如入境人士曾接受病毒測試，並且結果為陽性(即曾確診新型冠狀病毒病)，須於健康申報表上如實申報。 根據第599章《預防及控制疾病條例》，任何人違反或明知而向衞生署提供上述的虛假資料，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款瑾港幣10,000元 及監禁 6 個月。

77人仍留醫 兩人情況危殆

醫院管理局發言人表示，目前仍有77名確診者在9間醫院留醫，當中兩人情況危殆，個案編號為595和1100，其餘75人情況穩定。

目前公立醫院合共啟動1,223張負壓病房病床，整體使用量約為46.5%。負壓病房數目為634間，整體使用量約為59.1%。