食環署將針對灣仔、觀塘食肆違規加強執法　研延長垃圾站開放時間

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（22日）召開會議，討論進一步加強防蚊及滅蚊工作，下半年將推出強化措施，以針對後巷的鼠患情況。食環署計劃於第三季，在灣仔和觀塘區鼠患較嚴重的地區，展開針對食肆不當處理廢物的行動。除了加強執法之外，亦會與地區人士商討延長垃圾站的開放時間，以便居民和店鋪棄置家居垃圾和食肆廢物。 會議亦檢視自今年雨季開始以來的蚊患情況，預計早前連場大雨，致六月的白紋伊蚊誘蚊器指數有上升壓力。食環署指，除了持續清理蚊子滋生地和進行霧化工作，各部門已在管轄範圍內放置約3100個新捕蚊器。

食環署將於九個滅鼠行動的地區，在行動前後安裝熱能探測攝錄機記錄。（資料圖片）

委員會在會議中主要討論防治鼠患及蚊患的工作。在鼠患問題方面，相關部門於下半年將推出強化措施，以針對後巷的鼠患情況。食環署計劃於第三季，在灣仔和觀塘區鼠患較嚴重的地區，展開針對食肆不當處理廢物的行動。除了加強執法之外，亦會與地區人士商討延長垃圾站的開放時間，以便居民和店鋪棄置家居垃圾和食肆廢物。

食環署和民政事務總署亦因應後巷的情況，向路政署轉介需要改善的後巷。路政署由去年至今年五月，已完成122項後巷改善工程，包括維修路面及損毀的明渠，並局部重鋪行人路。

増設熱能深測攝錄機 制定後巷鼠患指數

食環署透露，正在九龍城區約150條後巷，測試熱能探測攝錄機，記錄老鼠的活動和活躍程度，並考慮制訂針對後巷鼠患的新指數。食環署亦將於九個滅鼠行動的地區，在行動前後安裝熱能探測攝錄機記錄，預料於六月底結束後作比較，從而檢視行動的成效。

食環署又指，各部門亦會提升防治蟲鼠的合約管理，將加強對服務承辦商的監察，如定期詳細檢查，包括進行突擊檢查，確保防治蟲鼠工作能按既定計劃完成，並保障服務質素。

食環署在會議上指，除了持續清理蚊子滋生地和進行霧化工作，各部門已在管轄範圍內放置約3100個新捕蚊器。（鄭子峰攝）

早前食環署公布，全港白紋伊蚊誘蚊器指數由四月的4.7%，上升至五月的10%；白紋伊蚊密度指數則由四月的1.2%，升至五月的1.4%。當中有四區的誘蚊器指數超20%，包括馬灣、西貢、荔景、沙田。而五月下旬至六月上旬期間連場大暴雨，預計六月份的白紋伊蚊誘蚊器指數將有上升壓力。

食環署在會議上指，除了持續清理蚊子滋生地和進行霧化工作，各部門已在管轄範圍內放置約3100個新捕蚊器。此外，當局亦加強地區的跨部門協作，各部門會調派較資深的代表，參與每月舉行的地區工作會議，匯報防蚊及滅蚊工作，檢視具體執行情況，指示前線人員盡早採取跟進行動。