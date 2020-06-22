保就業計劃｜麥玲玲名下公司榜上有名：同事收到錢好開心

第二輪防疫抗疫基金中推出800億元的「保就業」計劃，政府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單、共涵蓋25,500名僱主，涉及48億元工資補貼，承諾受薪人數超過20萬位。堪輿學家麥玲玲名下公司申領了1.5萬元 ，她回應《香港01》查詢，直認看風水生意有減少，「當初都十五、十六申唔申請，自己都有啲能力」，惟見政府鼓勵僱主踴躍參與，亦不期望員工有所誤會，即使金額不多，亦申請計劃，「同事收到錢，好開心。」

堪輿學家麥玲玲。（資料圖片 / 陳順禎攝）

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「麥玲玲風水顧問」，領取金額為15,000元，報稱員工人數為1人。

生意減少無要求員工放無薪假

政府公布首批獲得「保就業」計劃補助的僱主名單，名單上見到「麥玲玲風水顧問」，領取金額為15,000元，報稱員工人數為一人，即6至8月每月領取5,000元。麥玲玲受訪時指，上述為其位於中環的風水公司，「當初都十五、十六申唔申請，自己都有啲能力」，惟見政府鼓勵僱主踴躍參與，亦不期望員工有所誤會，即使金額不多，亦申請計劃。

疫情肆虐期間，風水業是否同樣受到影響？她直言，大眾皆停止人與人接觸的行為，「睇風水都少咗，但都仲有改名、流年運程」，生意不算大受影響。但她認為計劃原意是「保就業」，強調過去數月即使生意減少，亦無要求員工放無薪假、裁員。她透露「同事收到錢好開心」，又認為自己的做法是響應政府「保就業」。

一度未能登入網站



作為首批獲津貼的僱主，她認為效率較預期快。不過，她又無奈道過程原來亦有「蝦碌嘢」，起初申請後收到的編號，惟發覺登入不了網站，經翌日致電後始確定出錯。