保就業計劃｜千公司人均補貼超上限　最高40%　政府：用剩需繳回

政府今日（22日）公布保就業計劃首批獲資助的名單，兩萬多間成功獲批資助的公司，平均每名員工的補貼金為7,665元。不過，《香港01》發現1,010間公司的補貼超過計劃上限的9,000元，有員工更可領取達12,600元補貼，即高出40%。 保就業計劃秘書處表示，申請首期補貼的僱主可選擇去年12月至今年3月的任何一個月份的僱員人數，作為計算補貼額的「指定月份」，僱主只需在6至8月領取補貼期間確保受薪員工人數不少於3月時便可。當「指定月份」僱員人數較3月份為多，會出現人均補貼額超過9,000元情況。秘書處指在首批公布獲資助的僱主中，約有4%屬於這種情況，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。

特首林鄭月娥公布第二輪防疫抗疫基金中推出800億元的「保就業」計劃，政府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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兩公司人均補貼金額每月$12600

第二輪防疫抗疫基金中推出800億元的「保就業」計劃，向合資格公司提供僱員一半工資補貼，最高補貼額為每名僱員每月9,000元，為期半年。政府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，共涵蓋25,500名僱主，涉及48億元工資補貼，承諾受薪人數超過20萬位。

根據名單，20萬位打工仔平均可獲得的每月補貼金為7,665元。不過，有1,010間公司的補貼金額，人均超過計劃上限的9,000元，其中有兩間公司的每名員工更領取達12,600元補貼，比上限高出40%。這兩間公司分別為LIPPO LIMITED（力寶有限公司）及雪茄匯有限公司，他們同樣獲得189,000元，承諾受薪僱員人數為5人。

LIPPO LIMITED（力寶有限公司）在保就業計劃下得到18.9萬元，即每名員工均12,600元補貼。（資料圖片 / 江智騫攝）

利豐三間公司補助金額均超上限多逾1000元

利豐旗下的利豐物流(香港)有限公司，不單是領取補助額排第五的公司，領得1,823萬元，承諾受薪僱員人數為649人，即平均每月津貼每員工9363.73元；利豐貨運(香港)有限公司、利豐物流管理有限公司的補助金同樣超額，分別為116萬元及115萬元，按37名和38名的承諾受薪僱員人數計算，即每員工平均10,459.46元及10,131.82元，超出上限逾一成。

另外，電視廣播有限公司(TVB) 旗下的電視廣播出版有限公司，以及無綫電視新媒體集團有限公司獲的補助同樣超額。兩間公司分別獲批106萬元及584萬元，按37名及213名承諾受薪僱員人數計算，每名員工平均9,966元及9,144.2元。



有公司員工取得的補助金不足100元

在疫情中大受打擊的跨境運輸業，當中港珠澳大橋穿梭巴士(香港)有限公司所得補助額為345萬元，按124名員工的名單計劃，每人可得9,282.43元，同樣超出計劃的9,000元上限。

雖然有千多間的公司領取的金額超上限，但也有不少公司僅領取1,000多元的補助額。今次名單每員工可獲最少資助的為華廈鐵器裝修工程有限公司，公司得到8,421元補助金，按34名員工計算，每人僅得82.56元；其次的為宏大(香港)發展有限公司，公司所得的1,320元補助金，3名員工每人可得146.67元。